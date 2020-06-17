به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای شایعه اعتراف اکبر طبری را تکذیب کرد.

در متن این تکذیبیه آمده است:

قرآن کریم می‌فرماید <<إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا>> اگر فاسقی برای شما خبری آورد، آن‌را بررسی کنید و بدون بررسی نه قبول کنید نه نقل کنید.

متأسفانه در جامعه عده‌ای بدون توجه به دستور الهی و به‌دور از اخلاق اسلامی هر خبر و شایعه‌ای را بدون هرگونه تحقیق و بررسی باز نشر می‌کنند.

مدتی قبل شایعه‌ای با عنوان ((اعترافات طبری))در فضای مجازی پخش شد که اساساً دروغ و ساختگی بود و در این خبر دروغ نام چندی از افراد سیاسی و مدیران کشور از جمله نام اینجانب ذکر کردند.

به دروغ مدعی شدند که ریاست مجلس سابق از طریق متهم معروف "اکبر طبری" که پرونده سنگین آن در حال رسیدگی است اعمال نفوذ می‌کردند و این خبر دروغ هم از طرف بعضی از افراد مذکور در اعترافات تکذیب شد و هم از طرف سازمان اطلاعات سپاه تکذیب شد.

اینجانب قبلاً تکذیب کرده بودم و مجدداً دروغ و ساختگی و جعلی بودن آن را اعلام می‌کنم و واحد حقوقی دفتر اینجانب از افرادی که در فضای مجازی آن‌را منتشر کرده و اصلاح نکرده‌اند به‌عنوان نشر اکاذیب شکایت می‌کند.

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی