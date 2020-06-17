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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۱۸:۰۵

اولین وزیر عراقی کرونا گرفت

اولین وزیر عراقی کرونا گرفت

پس از ابتلای دو نماینده پارلمان عراق، اینبار منابع عراقی از ابتلای اولین وزیر در کابینه این کشور و افراد خانواده اش به کرونا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، پس از ابتلای دو نماینده پارلمان عراق، اینبار منابع عراقی از ابتلای اولین وزیر در کابینه این کشور و افراد خانواده اش به کرونا خبر دادند.

این منابع بیان کردند: نتیجه تست کرونا ناصر بندر وزیر حمل و نقل عراق و افراد خانواده اش مثبت بوده است.

ناصر بندر اولین وزیر عراقی است که به کرونا از زمان شیوع آن در عراق مبتلا شده است. تاکنون دو نماینده پارلمان به نامهای وحده الجمیلی و محاسن دلی وابسته به ائتلاف القوی  العراقیه به کرونا مبتلا شده اند.

روز گذشته عراق ۶۰ مورد فوتی ناشی از کرونا و هزار و ۳۸۵ مبتلای جدید را ثبت کرد که شمار مبتلایان به ۲۲ هزار و ۷۰۰ نفر و شمار فوتی ها به ۷۱۲ نفر رسیده است.

کد مطلب 4951890

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