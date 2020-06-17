کودک ۵ ساله قمی قربانی امروز دریای خزر

کامیار صالح پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بی احتیاطی یک خانواده در هنگام شنا در سواحل دریای خزر در این شهرستان یک قربانی گرفت، اظهار کرد: کودک پنج ساله اهل استان قم قربانی امروز دریای خزر بود.

وی با بیان اینکه ظهر امروز یک دختر بچه پنج ساله اهل قم در منطقه رامدشت شهرستان رودسر غرق شد، گفت: این کودک به همراه خانواده خود برای شنا به منطقه رامدشت رفتند که به دلیل شنا در خارج از محدوده سالم سازی دریا غرق شد.

رئیس جمعیت هلال احمر رودسر ادامه داد: جسد این کودک پس از بیرون کشیدن از آب به سردخانه بیمارستان شهید انصاری رودسر منتقل شد.