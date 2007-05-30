پوتین و بوش 10 و 11 تیر با هم دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های دو کشور، "تونی اسنو" سخنگوی کاخ سفید امروز چهارشنبه اعلام کرد که این دیدار طی روزهای اول و دوم جولای در محل اقامت خانوادگی بوش در نزدیکی ایالت "مین" صورت خواهد گرفت.

اسنو این دیدار را بخشی از گفتگوهای دو جانبه بوش با پوتین خواند و به گفته وی همکاری دو کشور در راستای حل مناقشات منطقه ای، ممانعت از تکثیر تسلیحات کشتار جمعی و مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در این گفتگوها مورد بررسی خواهد گرفت.

به گفته وی، همچنین دو مقام به بررسی حیطه گسترده ای از مشکلات، از جمله ایران، همکاری در زمینه انرژی هسته ای غیر نظامی و نیز دفاع ضد موشکی خواهند پرداخت.

روسیه مخالفت خود را با اعمال فشارهای بیشتر از سوی آمریکا علیه ایران اعلام کرده است.

در پیوند با این موضوع امروز "سرگئی لاوروف" وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که این کشور به دریافت پاسخ از تهران به پیشنهاداتی که از سوی گروه 1+5 امیدوارست.

روسیه، چین، آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان طرف هایی هساتنذد که در قالب گروه 1+5 با ایران گفتگو می کنند

لاوروف طی کنفرانسی مطبوعاتی که در پایان دیدار وزرای امور خارجه گروه هشت در آلمان برگزار شد، در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر این که چرا در رابطه با ایران اعلامیه ای تصویب شد، اما در رابطه با کره شمالی هیچ اعلامیه ای صادر نشد، خاطر نشان نمود که در رابطه با اوضاع پیرامون کره شمالی، طرحی مشخص برای حل مشکلات وجود دارد که پس از حل مسائل فنی اجرا خواهد شد، اما در رابطه با ایران، ما هنوز در انتظار پاسخ مثبت به پیشنهادات متعدد و سازنده ای هستیم که از سوی 1+5 مطرح شده بودند.

سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی و همچنین حمایت واشنگتن از استقلال کوزوو از مسائل مهم ومورد اختلاف دو کشور به شمار می رود که به نظر می رسد در دیدار بوش و پوتین مورد بررسی قرار گیرد.



آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و درحال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک آنها مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام مقابله با تهدیدات موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده ، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را موردهدف قراردهند، لذا به باور کرملین هدف استقرارچنین سامانه ای ازسوی آمریکا دراروپای شرقی، کنترل و تسلط بر سیستم های موشکی روسیه است.

روز گذشته پوتین استقرار این سامانه در اروپا را به منزله قرار دادن بشکه باروت در این قاره توصیف کرد.

روسیه بر همکاری در حوزه تامین امنیت اروپا در قالب شورای ناتو- روسیه تاکید دارد و این در حالی است که لهستان کشوری که این سامانه باید در آن مستقر شود این روند را بسیار کند توصیف کرده است.