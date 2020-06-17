بیش از ۴۲ هزار تُن گندم از کشاورزان لرستانی خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اله بیرانوند روز چهارشنبه در بازدید از مر کز خرید تضمینی گندم شهرستان چگنی گفت: تا کنون بیش از ۴۲ هزار تن گندم از کشاورزان لرستانی خریداری شده است.

وی افزود: به منظور تسهیل فرآیند دریافت محصول از کشاورزان، در مراکز خرید تمهیدات لازم پیش‌بینی شده و با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، تعاون روستایی و بانک عامل، اطلاعات خرید به موقع ثبت و پردازش می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان خاطرنشان کرد: تیم‌های نظارتی به صورت مستمر به مراکز خرید سرکشی و بر اجرای دقیق ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی و نیز رعایت پروتکل‌های بهداشتی نظارت خواهند کرد.