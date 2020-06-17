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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۲۳:۳۰

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان:

بیش از ۴۲ هزار تُن گندم از کشاورزان لرستانی خریداری شد

بیش از ۴۲ هزار تُن گندم از کشاورزان لرستانی خریداری شد

خرم‌آباد- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان از خرید تضمینی بیش از ۴۲ هزار تُن گندم از کشاورزان این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اله بیرانوند روز چهارشنبه در بازدید از مر کز خرید تضمینی گندم شهرستان چگنی گفت: تا کنون بیش از ۴۲ هزار تن گندم از کشاورزان لرستانی خریداری شده است.

وی افزود: به منظور تسهیل فرآیند دریافت محصول از کشاورزان، در مراکز خرید تمهیدات لازم پیش‌بینی شده و با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، تعاون روستایی و بانک عامل، اطلاعات خرید به موقع ثبت و پردازش می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان خاطرنشان کرد: تیم‌های نظارتی به صورت مستمر به مراکز خرید سرکشی و بر اجرای دقیق ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی و نیز رعایت پروتکل‌های بهداشتی نظارت خواهند کرد.

کد مطلب 4951956

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