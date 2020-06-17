دستگیری ۱۵ سارق در بروجرد/ ۴۶ خودرو متخلف توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عزت الله غلامی روز چهارشنبه در سخنانی اظهار داشت: پلیس با انجام طرح‌ها، برنامه ریزی و رصد اطلاعاتی مستمر، در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه موفق به دستگیری ۱۵ نفر از سارقان که بعضاً سابقه دار هستند، شد.

وی افزود: در انجام این مأموریت پلیس ضمن دستگیری سارقان، موفق به کشف ۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و دستگیری ۳ نفر از قاچاقچیان مواد مخدر و کشف و ضبط چندین دستگاه توزین مواد مخدر شد.

فرمانده انتظامی بروجرد در هشداری مؤکد به قانون شکنان و با بیان اینکه اینگونه طرح‌ها به صورت پیوسته ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: در راستای درخواست‌های مکرر شهروندان مبنی بر برخورد با متخلفان راهور، عوامل انتظامی و راهور در چند روز گذشته موفق به توقیف ۷۲ دستگاه موتورسیکلت و ۴۶ دستگاه خودروی متخلف شدند.

سرهنگ غلامی یادآور شد: متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.