دستگیری ۱۵ سارق در بروجرد/ ۴۶ خودرو متخلف توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عزت الله غلامی روز چهارشنبه در سخنانی اظهار داشت: پلیس با انجام طرحها، برنامه ریزی و رصد اطلاعاتی مستمر، در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه موفق به دستگیری ۱۵ نفر از سارقان که بعضاً سابقه دار هستند، شد.
وی افزود: در انجام این مأموریت پلیس ضمن دستگیری سارقان، موفق به کشف ۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و دستگیری ۳ نفر از قاچاقچیان مواد مخدر و کشف و ضبط چندین دستگاه توزین مواد مخدر شد.
فرمانده انتظامی بروجرد در هشداری مؤکد به قانون شکنان و با بیان اینکه اینگونه طرحها به صورت پیوسته ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: در راستای درخواستهای مکرر شهروندان مبنی بر برخورد با متخلفان راهور، عوامل انتظامی و راهور در چند روز گذشته موفق به توقیف ۷۲ دستگاه موتورسیکلت و ۴۶ دستگاه خودروی متخلف شدند.
سرهنگ غلامی یادآور شد: متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
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