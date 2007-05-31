آفرینش:
رایس : البرادعی در حل مساله اتمی ایران دخالت نکند
لاریجانی در آستانه مذاکرات اتمی با سولانا: آماده رفع نگرانی های غرب هستیم
دبیرانجمن شرکت های ساختمانی : متقاضیان مسکن دیگر قدرت خرید ندارند
اعتماد:
پاسخ دانشگاه صنعتی امیرکبیر به گزارش اعتماد ، انتظامات کتک خورد نه دانشجو
گفت وگوی تفصیلی اعتماد با سخنگوی وزارت خارجه ، هیچ راهی برای تعلیق غنی سازی وجود ندارد
آیت الله صانعی: مجلس برای برابری دیه زن و مرد اقدام کند
اعتماد ملی :
دور جدید فعالیت القاعده آغاز می شود، استراتژی وحشت درخلیج فارس
هاشمی شاهرودی : دادستانی حامی مردم باشد نه دولت
تذکر 20 نماینده به وزیر ارشاد
ایران :
خبرنگار اعزامی " ایران " از مادرید گزارش داد؛ کاخ لاکینتا میزبان مذاکرات لاریجانی و سولانا
درحاشیه بازدید از نمایشگاه خودباوری و اقتدار دفاعی ، رئیس جمهور : از نقطه آسیب پذیر عبور کرده ایم
انتخابات مجلس هشتم 24 اسفند برگزار می شود
ابرار:
انتخابات مجلس 24 اسفند برگزار می شود
احمدی نژاد: کسی جرات تعرض به ایران را ندارد
آمادگی مصر برای برقراری روابط بدون پیش شرط با ایران
ابتکار:
ملاقات مادرید در وقت اضافه
24 اسفند تاریخ قطعی انتخابات مجلس هشتم
پژو از ایران نمی رود
اسرار:
سید حسن خمینی : زنان می توانند درعین مادر و همسر بودن از حقوق اجتماعی خود دفاع کنند
احمدی نژاد : دستاوردهای دفاعی ایران به سرعت در حال به روز شدن است
صدور یک میلیون کارت بانک و اختصاص 250 خودپرداز برای فرهنگیان
پول:
لایحه اصثل 44 به اتاق بازرگانی سپرده شد
افزایش احتمال موافقت شورای پول و اعتبار با کاهش سود
پروانه اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت باطل شد
تفاهم:
50 میلیارد دلار درآمد اضافه دولت
صادرات 10 میلیون دلاری محصولات زامیاد
انزلی بزرگترین بند شمال ایران است
توسعه:
متکی : حریم خصوصی متهمان را حفظ کنید
لاریجانی : حوزه خصوصی و عمومی نداریم
رایس خواستار بر کناری البرادعی شد
تهران امروز:
پس از رد احتمال تعلیق غنی سازی از سوی ایران ، سولانا: آماده همکاری هسته ای با ایران هستیم
عضو ستاد اجرای اصل 44 قانون اساسی در وزارت نفت : واحدهای پتروشیمی را مثل برق واگذار می کنیم
درخواست وزیر علوم برای ارائه وضعیت بازداشت شدگان دانشگاه امیرکبیر
جام جم:
هاشمی شاهرودی در جمع دادستان های کشورهای اسلامی : اسلام زندان را تجویز نمی کند
شانس قبولی در دانشگاه ؛ 75 درصد
ناطق نوری : مصوبه تجمیع انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت رد می شود
جوان:
کارت سوخت مصرف بنزین را 19 درصد کم کرد
محمد جواد لاریجانی : مفهوم خصوصی وعمومی دین محصول تفکر سکولاریسم است
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتشر کرد: قاچاق کالا در قالب امور خیریه
جمهوری اسلامی:
هشدار پوتین، اروپا با استقرار سامانه موشکی آمریکا به انبار باروت تبدیل می شود
کارت هوشمند سوخت مصرف بنزین کشور را 1/19 درصد کاهش داد
وزیر کار و امور اجتماعی : زمین برای تامین مسکن به تعاونی های کارگری واگذار می شود
خراسان :
متکی : اگر به نتیجه برسیم ، مذاکره با آمریکا درباره عراق ادامه می یابد
هاشمی رفسنجانی : حمایت از طراحان علمی باعث جلوگیری از سرخوردگی دانشمندان می شود
بروجردی خبر داد: نامه وزیر خارجه مصر برای برقراری روابط بدون پیش شرط با ایران
حمایت:
آیت الله هاشمی شاهرودی : زندان ؛ خشن ترین ، بدترین و ظالمانه ترین مجازاتهاست
تاکید وزیر صنایع و معادن بر استفاده حداکثری از توان تولید داخلی در راستای جهانی شدن
ایران در جمع 16 کشور فعال در حوزه نانو فن آوری است
حیات نو:
لاریجانی : برای رفع نگرانی ها اقدام می کنیم نه بهانه گیری
هاشمی شاهرودی تاکید کرد: دادستان ها حامی مردم باشند نه دولت
ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس از 15 دی آغاز می شود، 24 اسفند انتخابات مجلس
خبر:
نخستین اجلاس دادستان های پایتخت کشورهای اسلامی در تهران آغاز به کار کرد، هاشمی شاهرودی : نیازمند اتحادیه قضایی اسلامی هستیم
مرتضوی دادستان تهران و دبیر اجلاس : حقوق جزایی کشورها باید مورد بازنگری قرار گیرد
تاکید دوباره وزیر نفت بر آغاز سهمیه بندی از نیمه دوم خرداد ، 100 نماینده مجلس خواستار تعویق سهمیه بندی بنزین شدند
دنیای اقتصاد:
صدای پای رکود در بازار مسکن
دبیر شورای عالی امنیت ملی مطرح کرد: تاثیر مذاکرات بغداد بر فضای هسته ای
رئیس جدید از وزارت خارجه آمریکا می آید ، پایان قدرت نومحافظه کاران در بانک جهانی
سرمایه:
در سال جاری رخ می دهد، 600 میلیارد تومان کسری بودجه تامین اجتماعی
افزایش نرخ بنزین تاثیری بر قیمت طلا ندارد ، گردش مالی 4500 میلیارد تومانی بازار طلا در ایران
تمایل وزارت اقتصاد به افزایش قیمت بنزین تا سطح جهانی
سیاست روز:
سردار قاسمی در گفت و گوی صمیمانه با سیاست روز : اسب تروا سال هاست وارد خاکریز ما شده است
رئیس جمهور تاکید کرد: تولیدات دفاعی ایران جلوه ای از خودباوری نسل جوان
از آثار اولیه کارت هوشمند سوخت ؛ مصرف بنزین 19 درصد کاهش یافت
شرق:
غنیمی فرد: قرار داد صادرات گاز به هند و پاکستان باید تا 9 تیر آماده شود، صلح در قله های تهران
امروز اولین نشست لاریجانی و سولانا پس از گفت و گوی ایران - آمریکا
آمادگی مصر برای رابطه بدون پیش شرط با ایران
صدای عدالت:
دلایل رد مصوبه تجمیع از دیدگاه ناطق نوری ، نه حزب داریم نه قاعده سیاسی بلدیم
در آستانه سفر لاریجانی به مادرید صورت گرفت: بیانیه 40 کشور علیه ایران
8 ساعت تاخیر در پرواز ، پروازهای عمره در مرحله بحرانی
عصر اقتصاد:
انجمن شرکتهای ساختمانی ؛ متقاضیان مسکن دیگر قدرت خرید ندارند
وزیر کشور : منابع مالی دفتر امور زنان کاهش یافت
موسسه مالی و اعتباری انصار: بانک مرکزی برای صدور مجوز همکاری نمی کند
قیام:
سولانا در آستانه دیدار با لاریجانی مطرح کرد: همکاری هسته ای اروپا با ایران
وزیر امور خارجه آمریکا: آژانس در خصوص مساله هسته ای ایران تصمیم گیرنده نیست
آیت الله هاشمی شاهرودی پیشنهاد کرد: حجاب شرط استخدام کارمندان باشد
کاروکارگر:
در مذاکرات امروز لاریجانی و سولانا اعلام می شود، آمادگی اروپا برای ارائه فناوری نیروگاه هسته ای به ایران
شاهرودی : زندان خشن ترین مجازات و ظلم به افراد غیر مجرم است
دولت یک سوم از حق سرانه بیمه مکمل بازنشستگان را تامین می کند
کارگزاران:
احزاب کارگزاران و مشارکت: ایران ، هنوز به اصلاحات نیاز دارد
اعتراض مقتدا صدر به مذاکرات ایران و آمریکا
با مساعدت وزارت مسکن، مشکل مسکن چهارقلوه ها حل شد
کیهان:
تاکید شرکت کنندگان در اجلاس دادستان های کشورهای اسلامی َ، اسلام بنیانگذار حقوق بشر در جهان است
در آستانه مذاکره با سولانا، لاریجانی : ایران هیچ پیش شرطی برای مذاکره نمی پذیرد
در مقایسه با سال گذشته، هیئت رئیسه مجلس با آرا بیشتر ابقا شد
همبستگی:
دبیرکل حزب همبستگی ایران اسلامی : مردم ایران در انتخابات به دنبال بهترین ها هستند
وزیر خارجه آمریکا: گروه 1+5 درباره برنامه هسته ای ایران تصمیم می گیرد نه آژانس
رئیس قوه قضاییه در اجلاس دادستان های پایتخت های اسلامی : زندان خشن ترین و ظالمانه ترین مجازات است
همشهری:
دبیر شورای عالی امنیت ملی : مذاکرات بغداد ، بر مسئله هسته ای تاثیر می گذارد
شهرداری اعلام کرد: تدارک تهران برای دیدار دوباره با امام (ره)
هیات رئیسه مجلس ابقا شد
هدف واقتصاد:
برای تعیین تکلیف " سهمیه بندی " یا " تعویق سهمیه بندی " ، انتظار تا نیمه خرداد
تعویق سهمیه بندی ، بنزین را 150 تومان می کند
در نخستین اجلاس دادستان های پایتخت های اسلامی مطرح شد: زندان خشن ترین مجازات است
هم وطن:
ناطق نوری از نظر مجمع تشخیص درباره طرح تجمیع خبر داد: دو انتخابات یکی نمی شود
دراجلاس دادستان های جهان اسلام بیان شد، شاهرودی : زندان خش ترین مجازات است
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