ابداع فناوری تنظیم نانوسیم ها برای ساخت حسگرها و نمایشگرها

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه هاروارد و هاوایی موفق به ابداع شیوه آسانی برای تنظیم نانوسیم ها و نانولوله های کربنی در نقطه ای شدند که 100 بار بزرگتر از روش های فعلی است.

این محققان همچنین قادر شده اند تا به تولید نانوسیم های مختلف بر روی سطوح متفاوت بپردازند. این دستاورد می تواند به طرز قابل توجهی راه را برای تولید انبوه تجهیزات الکترونیکی بر اساس استفاده از ساختارهای نانویی هموار سازد.

براساس گزارش تکنولوژی ریویو، این تکنیک می تواند استفاده عملی از نانوسیم ها و نانولوله های کربنی در ساخت محورهای کنترلی در نمایشگرهای قابل انعطاف و بزرگ را محقق کند.

محققان معتقدند که با بهره گیری از این تکنیک می توان استفاده بسیار دقیق تری در شناسایی مواد شیمیایی چندگانه، ویروس ها عوامل زیستی بیماری ها انجام داد.