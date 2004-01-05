به گزارش خبرگزاري مهر حجت الاسلام محمدرضا حشتمي - مشاور وزير فرهنگ وارشاد اسلامي و دبير ستاد عالي هماهنگي و نظارت بر كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد كشور - در گفتگو با ستاد خبري حوزه هنري ضمن بيان مطلب فوق به كاركرد ستاد مذاكور پرداخت و گفت: ستاد عالي كانونهاي فرهنگي، هنري مساجد و به موضوعات فرهنگي، هنري در حوزه هاي مختلف با محوريت مسجد مي پردازد زيرا به تعبير آقاي مسجد جامعي مسجد گالري هنرهاي اسلامي است و از اين رو در اين كانون سعي مي كنيم به ابعاد هنري مسجد و اهالي مسجد توجه داشته باشيم.

حجت الاسلام حشمتي در ادامه تصويرسازي از امور معنوي كه در مساجد اتفاق مي افتد را دشوار عنوار كردو گفت: بيشتر عكاسان ما سعي كرده اند كه از مظاهر هنري مساجد همچون: كتبيه ها، محرابها، گنبدها، گلدسته ها و در كل از نماهاي مساجد عكس بگيرند اما اين بار ما محتوايي نگاه كرد و قصد داريم عكس هاي از چهره هايي انساني كه جلوه هايي از عبوديت و پرستش را در مساجد به نمايش مي گذارند تهيه كنيم و در اين مسابقه به نمايش رقابت بگذاريم.

حجت الاسلام حشمتي محدود كردن عكاسان در موضوعات محتوايي يادشده و انتقال اين محتوا به عكاسان را يكي از مشكلات اين حركت عنوان كرد و ادامه داد: براي اولين بار و اولين گام اين حركت در خور تقدير است واميدواريم كه در دوره هاي بعدي آثار بهتر و زيباتري در اين خصوص ارائه شود و طبيعي است كه بايد حجم بيشتري عكس تهيه شود تا انتخابهاي بهتري داشته باشيم.

وي در ادامه ضمن اشاره به اين نكته كه عكاس در هنگام ثبت لحظات معنوي بايستي منتظر لحظات باشد به جلوه هاي عبادتي كه عكاسان بايد از آنها عكس بگيرند پرداخت و گفت: اين جلوه ها را مي توان در سجده، اقامه، نماز، شكوه نماز جماعت، تركيب نمازگزاران، حضور يك نوجوان يا يك زن كه مشقت و زحمت زيادي براي اقامه نماز به مسجد مي آيد. حضور اشخاصي كه در هوايي سرد به مسجد مي آيند كساني كه دست به دعا بر مي دارند، حلقه هاي درسي و كلاسهايي كه در مساجد تشكيل مي شوند يافت كه همگي اين جلوه هاي عبادي مورد توجه ما در اين مسابقه و انتخاب آثار بوده است.

حجت الاسلام حشمتي حمايتها و حضور مردم در فعاليتهاي اجتماعي را يكي از كاركردهاي مهم مساجد عنون كرد و سپس به اوج اين كاركرد در حادثه اخير زلزله بم پرداخت و گفت: وقتي مي بينيم دو نوجوان قلك هايشان را به دستشان گرفته اند تا به زلزله زدگان اهدا كنند لحظه اي است كه بايد توسط عكاسان ثبت شود و عكاس بايد منتظر اين لحظات باشد، اين صحنه ها بسيار زياد هستند و ما در نگاه خودمان به آنها مي رسيم اما در لحظه عكاسي نيست كه اين لحظه ها را ثبت كند ولي اگر ما مي توانستيم از اين مسائل و اتفاقات عكس بگيريم يا فيلم تهيه كنيم و يا بنويسيم ابعاد دروني اين انگيزه ها براي ما آشكار مي شد.

حجت الاسلام والمسلمين محمدرضا حشمتي در ادامه ضمن اشاره به همكاري خوب حوزه هنري، خانه عكاسان ايران و داوران و مجريان آنها در برگزاري اين مسابقه، آمادگي ستاد عالي كانونهاي فرهنگي، هنري مساجد را در خصوص توليدات هنري و فعاليت هايي كه در حوزه كاري كانون مذكور بگنجد اعلام كرد و سپس كيفيت مجموع آثار رسيده را راضي كننده عنون كرد و گفت: آثار درجه يك از عكاسان حرفه اي در اين كار حضور ندارند و عكاسان جوان و نوجوان هم فاقد تجربه كافي فني در خصوص پيدا كردن خوب سوژه ها هستندو بنابر اين تعداد عكس ها در اين زمينه خيلي كم است.

حجت الاسلام حشمتي در پايان پروژه اي كه سال گذشته با همكاري يكي از عكاسان حرفه اي - جمشيد بايرامي - در خصوص مراسم حج اشاره كرد و خاطر نشان كرد: در اين پروزه حداقل 5 هزار عكس گرفتيم كه از ميان آنها شايد 200 عكس بتوان با خصوصياتي كه يا شده انتخاب كرد و بنابر اين انتخاب عكس هايي از تعداد 500 عكس بسيار مشكل تر است.

گفتني است كه مسابقه عكس شبستان در 24 دي ماه باهمكاري خانه عكاسان ايران وابسته به حوزه هنري و ستاد عالي كانونهاي فرهنگي، هنري مساجد كشور در خانه عكاسان ايران واقع در انتهاي غربي خيابان سميه برگزار خواهد شد.