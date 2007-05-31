به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست،"باراک اوباما" از سناتورهای دموکرات و"میت رامنی" از سناتورهای جمهوریخواه ( که هر دو از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستند)،درمقاله هایی، طولانی دیدگاههای خود را درباره سیاست خارجی کشورشان منعکس خواهند کرد که قرار است این مقاله ها درشماره بعدی مجله "فارین افرز" منتشر شود. آنها به موضوعاتی ازجمله عراق و تغییر جوی پرداخته اند.

برپایه این گزارش، اوباما سیاستهای دولت جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا را درباره عراق "به طورغم انگیزی بد راهنمایی شده" می داند و از عقب نشینی مرحله به مرحله نظامیان آمریکایی حمایت می کند که باید تا مارس سال آتی این عقب نشینی تکمیل شود.

رامنی هم به این مسئله اشاره می کند:هیچ تضمینی وجود ندارد که استراتژی کنونی دولت بوش موفق شود، اما بر این باور است که خطرات بسیاری زیادی وجود دارد و اگر مانع از آن شد که فرماندهان ارتش و نظامیان آمریکایی ابزار و زمان مورد نیاز را در اختیار داشته باشند و اینکه به آنها فرصتی داده نشود، این امر پیامدهای بالقوه ای در بر خواهد داشت.

اوباما خاطر نشان کرد : پس از آنکه عقب نشینی آمریکا، رهبران عراقی را به سوی آشتی سیاسی سوق داد، رئیس جمهور جدید آمریکا باید تعهدی برای حل مناقشه اعراب و اسرائیل داشته باشد. وی در این باره می گوید:" این وظیفه ای است که دولت بوش سالها از آن غفلت کرده است. "

این سناتوردموکرات همچنین خواستار گفتگو با ایران و سوریه شد و گفت :" سیاست ما در تهدید و تکیه به میانجیها در حال شکست است. هر چند ما نباید استفاده از گزینه نظامی را کنار بگذاریم؛ نباید در گفتگوی مستقیم هم تردید کنیم."

اوباما بر این باور است که شمار نظامیان ارتش آمریکا باید تا 65 هزار سرباز و ناوگان دریایی هم تا 27 هزار نفر افزایش یابد.

او می گوید: به افغانستان و پاکستان که از نظر وی جبهه اصلی در مبارزه علیه القاعده است، توجه خواهد کرد و همچنین از ناتو ( سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) می خواهد تا نیروهای بیشتری را وارد عملیتهای امنیتی کند.

رامنی هم در مقاله خود با دیگاههایی نزدیک به اوباما 4 ستون را برای آغاز کار پیشنهاد می دهد: تقویت ارتش ، استقلال انرژی ، ایجاد فرماندهی های مشترک برای هماهنگی استفاده از منابع غیرنظامی در سلامت، آموزش، اجرای قانون و دیپلماسی و ستون چهارم بررسی دوباره ائتلافهای آمریکاست که به تمرکز بیشتر بر شکست اسلام رادیکال و ایجاد شبکه های اطلاعاتی و اجرای قانون، تمرکز خواهد کرد.