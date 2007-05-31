خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب : زبان حال برای پارسی زبانان واجد معانی و تعابیر نسبتا گوناگونی است. بعضی این لفظ را به معنای وضع یا حالت درونی یا کیفیت نفسانی انسان درنظر گرفته و زبان حال را اندیشه ای اظهار نشده از این وضع یا حالت درونی انگاشته اند.

با توجه به همین مسئله است که در فرهنگ معین در تعریف زبان حال آمده است : " وضع و حال شخص که از اندیشه و نیت و احوال درونی او حکایت کند." بنابراین زبان حال اندیشه، خواست یا حالتی است که انسان در دل دارد ولی به لفظ و عبارت بیان نمی کند.

پاره ای دیگر که معمولا از ذوق عرفانی هم برخوردار بوده اند، معنای عمیق تر وخالص تری برای آن درنظر گرفته اند که جنبه عرفانی دارد. نزد این عده حال به معنای کیفیت یا حالتی است که از جانب خداوند و به تعبیری از آسمان وقت، بر دل ارباب احوال و مواجید نازل می شود و چندان نمی پاید.

نصرالله پورجوادی در تفسیر بیشتر این عبارت آورده است : هیچ یک از این دو برداشت با معنایی که در اصل و لااقل تا قرن هفتم از" زبان حال " اراده می شده است مطابقت ندارد؛ چه زبان حال نه اختصاص به ارباب مواجید و اهل سلوک داشته است و نه حتی به عموم افراد بشر؛ بلکه علاوه بر انسان، حیوان و نبات، افلاک و فرشتگان، عرش و کرسی، بهشت و دوزخ، مرده و گور، شب و روز، آب و خاک و باد و آتش، درخت و گل و... همه می توانند به زبان حال سخن بگویند و برای شنیدن این سخنان هم احتیاج به باز شدن گوش دل نیست.

بررسی انواع و اقسام مطالب زبان حالی در آثار نظم و نثر پارسی کاری است که در کتاب حاضر برعهده گرفته شده است. ابواب این کتاب که به استثنای باب اول و دوم به بررسی مطالب زبان حالی در آثار منظوم و منثور پارسی از قرن سوم به بعد اختصاص یافته، به سه بخش تقسیم شده است.

در باب نخست به پاره ای از آثار زبان حالی در زبان های دیگر نگاه شده است. نویسنده در باب دوم نظری به آنچه از ادبیات ایران پیش از اسلام به دست رسیده داشته و سپس آثار شعرای پارسی گوی از رودکی تا خیام - که ظاهرا نخستین شاعری است که تعبیر زبان حال را در شعر پارسی به کار برده - و نیز از سنایی تا نظامی بررسی شده است.

مطالب کتاب حاضر در هر یک از بخش های سه گانه و ابواب سی و چهارگانه حتی المقدور به ترتیب تاریخی تنظیم شده است. این معنی به خصوص در بخش اول کتاب به وضوح دیده می شود. اما در بخش های دوم و سوم ترتیب تاریخی در داخل هر یک از ابواب رعایت شده است. از این نظر خواننده می تواند هر یک از ابواب را بدون خواندن ابواب دیگر مطالعه کند.

برخی ابواب سی و چهارگانه عبارت اند از : نگاهی به ادبیات جهان، در ادبیات ایران پیش از اسلام، از رودکی تا خیام، ابوحامد غزالی، در آثار صوفیان قدیم، از سنایی تا نظامی، سهروردی و داستان حسن و عشق و حزن، فریدالدین عطار، ابن عربی و مکتبش، فخرالدین عراقی، در نظم و نثر سعدی، علاءالدوله سمنانی، حافظ، در اشعار شاعران معاصر و... .