به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، 10 عضو از 15 عضو شورای امنیت به پیش نویس قطعنامه سه کشور غربی (آمریکا، انگلیس و فرانسه) رای مثبت دادند، درحالی که پنج کشور شامل روسیه و چین که دارای حق وتو هستند، آفریقای جنوبی، اندونزی و قطر از اعضای دائم شورای امنیت به آن رای ممتنع دادند.

این قطعنامه که تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تصویب شد و قطعنامه 1757 نام گرفته است، بر اجرایی شدن توافقنامه امضا شده میان دولت لبنان به رهبری فواد سنیوره و سازمان ملل متحد درباره تشکیل این دادگاه خاص از 10 ژوئن (20 خرداد) به صورت خودکار تصریح می کند، مگر در صورتی که طرفهای لبنانی بر اساس راهکارهای قانونی لبنان پیش از این تاریخ درباره تصویب آن به توافق دست یابند.

زلمای خلیل زاد نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد از بانیان اصلی این قطعنامه پس از تصویب آن گفت : شورای امنیت پایبندی خود را به اصل فرار نکردن از مجازات (در ترورهای سیاسی) نه در لبنان و نه در هیچ کشور دیگری نشان داد.

عمیر جونز باری نماینده انگلیس در سازمان ملل متحد نیز مدعی شد: هدف از تصویب این قطعنامه، ارسال پیام درست سیاسی در لبنان است به اینکه فرار از مجازات امکان ندارد و سازمان ملل متحد پشت سرکسانی است که خواهان احقاق حق هستند.

وی مدعی شد که این قطعنامه برای لبنان و منطقه و عدالت حیاتی است.

جونز باری گفت : تصویب توافقنامه داخلی در لبنان بهترین شیوه بود، اما شورای امنیت به دنبال ادامه بن بست، نیاز داشت به اینکه مسئولیتهای خود را در تصویب قطعنامه به عهده بگیرد.

این در حالی است که طارق متری کفیل وزارت امور خارجه لبنان و از اعضای گروه 14 مارس، مدعی شد : تصویب قطعنامه اعتبار شورای امنیت را تقویت کرد.

اما صداهای مخالف دیگری در شورای امنیت شنیده شد؛ ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، قطعنامه تشکیل دادگاه را به موجب قانون بین المللی تردید برانگیز خواند، زیرا به گفته وی، این قطعنامه به شروط وارده در قانون اساسی لبنان توجه نکرده است.



عبدالعزیز النصر نماینده قطر به عنوان تنها عضو عرب شورای امنیت با ابراز نگرانی از تصویب این قطعنامه گفت : این قطعنامه از ثبات لبنان حمایت نمی کند.



وانگ گوانگیا نماینده چین در سازمان ملل متحد ابراز عقیده کرد : شورای امنیت ضرورت دستیابی به توافق ملی در لبنان درباره این دادگاه را نادیده گرفت که این مسئله سبب بروز مشکلات سیاسی و حقوقی خواهد شد.



روسیه، آفریقای جنوبی و قطر به بخشهایی از متن پیش نویس قطعنامه کشورهای غربی معترض بودند و خواستار زمان بیشتری برای دستیابی طرفهای لبنانی به راه حل داخلی شدند.



در تلاش برای تلطیف مواضع این کشورها، کشورهای تهیه کننده قطعنامه موافقت کردند تا 10 ژوئن به عنوان زمان آغاز اجرایی شدن این قطعنامه باشد تا طرفهای لبنانی آخرین فرصت را برای دستیابی به توافق مشترک داشته باشند.



توافقنامه امضا شده میان سازمان ملل متحد و دولت سنیوره، بر تشکیل دادگاهی متشکل از دو بخش یکی بخش محاکمه شامل سه قاضی که یکی از آنها لبنانی باشند و دیگری دادگاه استیناف شامل پنج قاضی که دو تای آنها لبنانی باشند، تصریح می کند.



سوریه پیش از تصویب این قطعنامه تاکید کرد که موضع آن در قبال این دادگاه تغییر نخواهد کرد؛ ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه پیشتر تاکید کرده بود که دمشق هرگز با این دادگاه همکاری نخواهد کرد.



یک منبع اطلاع رسانی سوریه گفت : هیچ تغییری در موضع سوریه در قبال داگاه بین المللی ویژه لبنان حاصل نشده است.



وی افزود : ایجاد دادگاه بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد ناقض حاکمیت لبنان است که ممکن است به نابسامانی بیشتر اوضاع این کشور بینجامد.