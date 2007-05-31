کشته شدن هفت نظامی ناتو بر اثر سقوط بالگرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه نیروهای کمک به حفظ امنیت در افغانستان(ایساف) وابسته به ناتو آمده است : هفت نیروی ناتو شب گذشته بر اثر سقوط یک فروند بالگرد در ایالت هلمند در جنوب افغانستان( که شاهد شورش گروه طالبان است) کشته شدند.



در این بیانیه اشاره ای به ملیت نظامیان کشته شده نشده است .



در حالی که طالبان اعلام کرده است بالگرد مذکور را سرنگون کرده، ایساف درباره علت سقوط این بالگرد توضیح نداد.



بر اثر سقوط این بالگرد متعلق به ناتو، یک غیر نظامی افغانی هم زخمی شد.



یوسف احمدی از سخنگویان گروه طالبان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه، اعلام کرد : این بالگرد ازنوع شنوک با آتش شورشیان در منطقه کاجاکی که نظامیان خارجی به ویژه انگلیسی در آن مستقر هستند، سرنگون شد.



وی افزود : ما مجاهد هستیم، ما سلاحهای ضد هواپیما را که به دوران جهاد (بر ضد شوروی سابق) برمی گردد، دراختیار داریم و اخیرا نیز سلاحهای جدید ضد هواپیما دریافت کردیم.



از زمان آغاز عملیات موسوم به " آزادی همیشگی" در اواخر سال 2001، ناتو رسما به سرنگون شده یک بالگرد خود به وسیله حمله موشکی دشمن( طالبان) در ژوئن 2005 اعتراف کرد.



فوریه گذشته نیز یک فروند بالگرد وابسته به نیروهای بین المللی درجنوب شرقی افغانستان سقوط کرد که بر اثر آن هشت نظامی آمریکایی کشته و 14 نظامی دیگر زخمی شدند.



از آغاز سال جاری میلادی، دردرگیری با گروه طالبان و القاعده، 73 نظامی از ایساف و ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان کشته شدند.