به گزارش خبرگزاری مهر، در حقیقت تاکنون تصور می شد، این فضا که "لو. تی وی" نام دارد، تنها مسئول نمایش تصویر است، اما تحقیقات دانشمندان مدرسه پزشکی هاروارد نشان می دهد که این فضا در حقیقت توانایی لمس یک شی ء را هم دارد.

تایج این تحقیقات که در مجله علمی "نیوساینتیست" منتشر شده است، علاوه بر اثبات توانایی این منطقه در نگاه کردن و لمس اشیاء، همچنین تائید می کند که فضای مغزی "لو . تی وی" می تواند اشیاء را بشنود.

این کشف با کمک هفت داوطلب با استفاده از ابزاری که vOICe نامیده می شود و قدرت تبدیل تصاویر را به صدا دارد، انجام شد.

این ابزار می تواند تصاویر را براساس نوع تصویر به تن های زیر و بم تبدیل کند و برای نشان دادن انعکاس نور میزان صدا را بالا و پایین ببرد.

داوطلبان شرکت کننده در این آزمایش که شامل پنج بینا و دو نابینا بودند، در حالی که با دستگاه "رزونانس مغناطیسی عملکردی" (ام آر اف) کنترل می شدند از این ابزار تبدیل کننده استفاده کردند.

در مدت آزمایش محققان مشاهده کردند که منطقه "لو . تی وی" مغز تنها در داوطلبانی فعال شد که باید اصوات منبع صوتی را رمزگشایی می کردند، در حالی که این فضا در مغز کسانی که باید صداها را به تصویر تبدیل می کردند، فعال نشد.

در حقیقت نتایج این تحقیق نشان داد که فضای "لو . تی وی" از این توانایی برخوردار است که تمام اطلاعات مربوط به یک شی ء را را دریافت کند و برای شکل دادن آنها در مغز، شیء را ببیند، لمس کند یا بشنود.

این محققان امیدوارند با این کشف بتوانند ابزاری را برای نابینایان بسازند که به کمک آن بتوانند ببینند.