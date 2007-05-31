به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی‌اکبر ولایتی در همایش "دانشگاه تمدن ساز" در محل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد افزود : امروز متفکرین جهان اسلام دریافته‌اند که باید به خود بازگردند و آمریکایی‌ها با غفلت از این مهم طرح‌هایی مثل طرح خاورمیانه بزرگ را مطرح کردند ولی امروز متوجه شده‌اند که اشتباه کرده‌اند .

ولایتی یادآور شد : امام خمینی قله تفکر اسلامی است و کاری که حضرت امام در تبیین نظریه مردمسالاری دینی انجام دادند، از بعد از غیبت تاکنون بی‌سلبقه بوده است .

وی با بیان مثال‌هایی از نوآوری‌های مسلمانان در زمان شکوفایی تمدن اسلامی گفت : برخی اعتقاد دارند چیزی به اسم تمدن اسلامی وجود نداشته است و مسلمانان تنها امانت داران خوبی برای میراث یونانیان باستان بودند، در حالی که این نوآوری‌ها شان می‌دهد که مسلمانان اگر چه از آثار یونانی بهره‌مند می‌شدند اما خود نیز در حجم غیرقابل انکاری به آن افزودند .

مشاور رهبری در امور بین‌الملل یادآور شد : تفاوت اساسی تمدن اسلامی به باقی تمدن‌ها این است که تمدن اسلامی بر خلاف سایر تمدن‌ها، تمدنی‌ جغرافیایی نیست و یک تمدن جهانی و فرامرزی و بر اساس انترناسیونالیزم علمی و فرهنگی است .

وی با ذکر مثال‌هایی از ارتباط عمیقی که متفکران اسلامی در اقسا نقاط دنیا با یکدیگر داشته‌اند گفت : علی‌رغم اختلافاتی که بین سیاسیون و نظامی‌های حکومت‌ای مختلف وجود داشته است، اصحاب علم و معرفت با هم رابطه نزدیکی داشته‌اند .