به گزارش خبرگزاری، مهندس فرهاد یعقوبی در جلسه شورایان محلات منطقه 5 ، با اشاره به اتمام بیش از 300 پروژه در مناطق 22 گانه تهران، گفت: در سال گذشته 97 درصد برنامه های مصوب شورای شهر تهران اجرا شد. در بخش آسفالت نسبت به سال 84 بیش از 70 درصد رشد داشته ایم اما تا مرتفع کردن نیازهای مردمی فاصله زیادی داریم. در حقیقت تهران در زیرساخت ها دچار مشکل است.

معاون امور مناطق شهرداری تهران در ادامه به ابلاغ طرح تفضیلی مناطق اشاره کرد و افزود: امسال که طرح تفصیلی مناطق ابلاغ می شود باید در 3 ماهه اول 33 درصد فعالیت ها انجام شده و تا پایان آذر 86 نیز صد درصد برنامه ها اجرا شده باشد. دراین میان شورایاران نیز باید همکاری و نظارت لازم را با شهرداری داشته باشند .

در ادامه جلسه ، شهردار منطقه 5 با اشاره به فعالیتهای سال 85 منطقه گفت: منطقه 5 شهرداری تهران جزء بزرگترین مناطق است و بودجه و امکانات باید بر اساس وسعت تنظیم شود ، چون ما در سال گذشته 11 میلیارد تومان مازاد بر بودجه خود هزینه کردیم. در سال گذشته حدود 52 درصد از معابر منطقه 5 را آسفالت کردیم و در نظر داریم امسال، آسفالت 48 درصد مابقی را به پایان برسانیم.