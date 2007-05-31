به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز در نخستین اجلاس دادستان های پایتخت کشورهای اسلامی گفت: این اقتدار در پرتو دینداری پویا و فعال امکان پذیر است.

معاون اول قوه قضائیه کشورمان متذکر شد: دیانت منفعل و حاشیه ای نمی تواند اثر گذار باشد.

وی افزود: اگر منشا قدرت و زاویه حرکت بر مبنای دینداری باشد، اقتدار برای کشورهای اسلامی حاصل خواهد شد.

این مقام بلند پایه قضائی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: دادستان در جایگاه دیدبانی قرار دارد.

وی تصریح کرد: دادستان باید با تیزبینی آسیبهای جامعه را ببیند و برای آسیب زدایی و امنیت جامعه تلاش کند.

معاون اول قوه قضائیه متذکر شد: اگر دادستان نداند جنود جهل در برابر جنود عقل چه آسیب هایی را می آورد، نمی تواند امنیت را برقرار کند.

وی ادامه داد: شناخت تهدید و همچنین شناخت ساز و کارهای مقابله با آن دو نکته مهم برای هر دادستانی است.

رئیسی با اشاره به جرم هایی که نظام سلطه بر کشورهای اسلامی تحمیل می کند، بیان داشت: دادستان های کشورهای اسلامی باید در برابر به یغما بردن ثروت و دارایی های مسلمانان توسط نظام سلطه حساس باشند.

این مقام بلند پایه دستگاه قضائی کشورمان با اشاره به برخی از سخنان پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر معنوی کاتولیک های جهان متذکر شد: آیا پاپ نمی داند یک و نیم میلیارد مسلمان دل در گرو وجود پیامبر ( ص) دارند؟ بله می داند. آیا پاپ نمی داند سهم اسلام در تمدن بشری چقدر است؟ این را هم می داند. نکته اصلی در چنین اظهار نظرهایی این است که آنها فهمیده اند هویت اسلامی خیزش و مقاومت جوانان مسلمان برای گرفتن حق خود از نظام سلطه در حال قوت گرفتن است.

وی همچنین تبادل تجربیات، شناخت مشترک آسیب ها، عزم جدی برای عمل به دستورات حقوقی اسلام، امضای پیمان نامه های معاضدت قضائی و تشکیل نهاد بین المللی برای دفاع از حقوق اسلامی و تضمین کننده امنیت مسلمان در سراسر عالم را از جمله اقدام هایی دانست که در چنین اجلاس هایی می توان به آنها دست یافت.