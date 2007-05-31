به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش آمریکا امروز اعلام کرد که در دوحادثه جداگانه در عراق سه نظامی این کشور کشته شدند.

این بیانیه افزود: دو تن از این سه نظامی روز چهارشنبه براثر انفجار بمب در مسیر گشتی آنها کشته شدند.

در همین حال، وزارت دفاع عراق در بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای ارتش در طول 24 ساعت گذشته، هفت تروریست را کشته و 53 فرد مظنون را در مناطق مختلف عراق بازداشت کرده اند.

از سوی دیگر، "جریان صدر" اتهام وارده به خود مبنی بر ربودن پنج تبعه انگلیسی در شهر بغداد را رد کرد.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، "صلاح العبیدی" سخنگوی جریان صدر تاکید کرد: عملیات آدم ربایی با گام های مسالمت آمیزی که جریان صدر از آن دفاع می کند، مغایر است.

برپایه این گزارش، "عبدالمهدی المطیری" یک مسئول دیگر (جریان صدر) نیز تاکید کرد که سطح و حجم عملیات روز سه شنبه (عملیات ربودن پنج تبعه انگلیسی) خارج از توانمندی های جیش المهدی بود.

گفتنی است "هوشیار زیباری" وزیر امور خارجه عراق دیروز در گفتگو با رادیو "بی بی سی" گفته بود: شاید جیش المهدی مسئول ربودن پنج تبعه انگلیسی از نزدیک وزارت دارایی عراق در شهر بغداد باشد.

وی افزود: این وزارتخانه در خیابان فلسطین در نزدیک شهرک صدر بغداد واقع است و شبه نظامیانی که خارج از چارچوب قانونی دراین منطقه فعالیت می کنند، روابط خوبی با پلیس دارند.

این درحالیست که نیروهای آمریکایی، انگلیسی و عراقی به عملیات خود برای یافتن پنج تبعه ربوده شده انگلیسی در بغداد ادامه می دهند.