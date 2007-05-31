دکترحسن خالقی در حاشیه برگزاری همایش معاونان آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور در ارومیه با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت : هم اکنون شانس قبولی داوطلبان ورود به دانشگاه ها و موسسات عالی کشور 75 درصد است که این میزان تا دو سال آینده افزایش می یابد و متناسب با آن جمعیت دانشجویی کشور هم از 3 میلیون نفر به 4 میلیون نفر خواهد رسید.

وی با اعلام اینکه هم اکنون 65 درصد از اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور دارای مدرک دکترای تخصصی هستند افزود : تا پایان برنامه چهارم توسعه تعداد اعضای هیئت علمی از 75 هزار نفر به 100 هزار نفر می رسد و از لحاظ تحصیلات عالیه نیز تعداد اعضای هیئت علمی دارای مدرک دکترای تخصصی 5 درصد افزایش می یابد.

خالقی از بازنگری و اصلاح ساختار برنامه های آموزشی دانشگاه ها خبر داد و گفت : تکمیل کادر هیئت علمی ، افزایش سطح علمی اعضای هیئت علمی ، حمایت از نخبگان دانشگاهی ، تقویت زیرساخت های آموزش عالی و گسترش نظارت بر عملکرد دانشگاه ها از جمله مهمترین برنامه های این معاونت است.

وی میانگین سرانه فضای آموزشی برای هر دانشجو در کشور را 13 مترمربع اعلام کرد و افزود : افزایش این سرانه طی سال های آینده از اولویت های معاونت آموزشی است.



