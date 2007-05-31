به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"نیکلاس برنز" معاون وزیر امور خارجه آمریکا امروز پنجشنبه با هدف گفتگوهای دو روزه وارد دهلی نو شد.

"دیوید مولفود" سفیر آمریکا در هند در آستانه گفتگوها هشدار داد که باید از مسائلی که گفتگوها را با مشکل روبرو می کند چشمپوشی کرد. وی همچنین گفت : مواضع دو طرف مثبت است.



سفیر آمریکا در هند طی بیانیه ای تصریح کرد: "کار قابل توجهی را باید درباره آنچه که یک توافق بسیارفنی و دقیق است انجام داد. می خواهیم هرچه سریعتر به پایان توافق برسیم و (مواضع) دو طرف مثبت است به گونه ای که می توانیم این کار را انجام دهیم."

وزارت امور خارجه هند نیز اعلام کرد :" این دیدار موقعیتی برای مذاکرات بیشتر درباره توافق همکاری هسته ای دوجانبه خواهد بود. "

خبرگزاری"تراست آو ایندیا" نیز گزارش داد : محوراین گفتگوهای دو روزه احتمالا آزمایش و بازفرآوری سوخت هسته ای مصرف شده خواهد بود.

براساس قرارداد بین دو طرف، آمریکا به دهلی کمک هسته ای ارائه می دهد و در مقابل، بازرسان برای بازدید از 14 راکتور هسته ای هند که برای مصارف متعارف فعالیت دارند اجازه خواهند یافت.

هند همچنین اجازه خواهد یافت 8 راکتورهسته ای خود را خارج از دید بازرسان توسعه دهد. دهلی نو دراین پیمان به پذیرش مقررات نظام تبعیض آمیز کنترل فناوری موشک و گروه صادرکنندگان تجهیزات هسته ای متعهد شده، اما اهمیت این معاهده با اهداف هر یک از امضا کنندگان این معاهده مشخص می شود .

هند خواستار داشتن حق آشکار برای بازآوری سوخت هسته ای است که این امر در تناقض با قانون آمریکاست. این کشور همچنین می گوید که باید حق آزمایش سلاحهای هسته ای خود را حفظ کند.