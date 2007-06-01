رمان مصور اورهان پاموک منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اورهان پاموک در مصاحبه ای اختصاصی با روزنامه گاردین گفت : قبل از اینکه رمان بنویسم ، یعنی زمانی که 17 تا 22 ساله بودم دوست داشتم در آینده نقاش بشوم. در حال حاضر هم قصد دارم به دوران کودکی ام باز گردم و در اثر تازه ام واژه و تصاویر را به هم پیوند زنم.

نویسنده " نام من سرخ است " علاوه بر این از پائیز امسال قرار است در دانشگاه کلمبیایی نیویورک ، واحدی به نام "تصاویر و متن" را تدریس کند.



وی در این باره گفته است : بین تصاویر و متن رابطه عمیقی وجود دارد. این ارتباط از غار افلاطون تا کفشهای ون کوگ محسوس و ملموس است. تصاویر هم مثل متن ها بیانگر اندیشه هستند.