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۱۱ خرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۵۵

رمان مصور اورهان پاموک منتشر می شود

رمان مصور اورهان پاموک منتشر می شود

اورهان پاموک نویسنده سرشناس ترکیه ای به این نتیجه رسیده است که پروژه بعدی خود را به یک رمان مصور اختصاص دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اورهان پاموک در مصاحبه ای اختصاصی با روزنامه گاردین گفت : قبل از اینکه رمان بنویسم ، یعنی زمانی که 17 تا 22 ساله بودم دوست داشتم در آینده نقاش بشوم. در حال حاضر هم قصد دارم به دوران کودکی ام باز گردم و در اثر تازه ام واژه و تصاویر را به هم پیوند زنم.

نویسنده " نام من سرخ است " علاوه بر این از پائیز امسال قرار است در دانشگاه کلمبیایی نیویورک ، واحدی به نام "تصاویر و متن" را تدریس کند.

 وی در این باره گفته است : بین تصاویر و متن رابطه عمیقی وجود دارد. این ارتباط از غار افلاطون تا کفشهای ون کوگ محسوس و ملموس است. تصاویر هم مثل متن ها بیانگر اندیشه هستند.

کد مطلب 495378

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