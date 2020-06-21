همایش گام دوم تبلیغ در کاشان برگزار می شود

حجت الاسلام مهدی بصیرتی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن اول تیرماه سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) اظهار داشت: تحول در فرهنگ و تبلیغ میتواند گرههای کشور را باز کند.
وی با بیان اینکه نقش اصلی تحول فرهنگ بر عهده مردم است، ابراز داشت: اداره تبلیغات اسلامی قصد دارد تا با شناسایی، تقویت و شبکهسازی، زمینه را برای مردمیسازی تبلیغ هموارتر سازد و بر همین مبنا برگزاری همایش گام دوم تبلیغ شروع پیگیری و تحقق این مأموریت است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کاشان تصریح کرد: از مهمترین اهداف برگزاری همایش گام دوم تبلیغ، تبیین ابعاد تحول در تبلیغات اسلامی، راه طی شده و افق آینده، تبیین رسالت و نقشه تعاملی متولیان امر تبلیغ در گام دوم انقلاب اسلامی، تقدیر از جوانان خلاق و موفق در عرصه تبلیغ و تکریم پیشکسوتان تبلیغ، مبلغان موفق، خانواده شهدا و جانبازان امر تبلیغ است.
تقدیر نمادین از فعالان عرصه تبلیغ در وقایع اخیر
وی با اشاره به اینکه در این مراسم به شکل نمادین از فعالان عرصه تبلیغ در وقایع اخیر و از نخبگان تبلیغی تقدیر بهعمل میآید، خاطرنشان کرد: در پایان مراسم نیز با خانوادههای شهدا و جانبازان امر تبلیغ دیدار میشود.
حجت الاسلام بصیرتی با بیان اینکه این همایش شروعی برای سلسله رویدادها، جلسات، نشستهای تخصصی و همایشهای موضوعی است، بیان داشت: هدف اصلی همان تبیین و تبلیغ اسلام ناب محمدی (ص) در زیستبوم فرهنگی تبلیغی کشور با رویکرد مردمیسازی است.
تشکیل قرارگاه رسانهای در اداره تبلیغات اسلامی کاشان
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از برنامههای اداره تبلیغات اسلامی کاشان تشکیل قرارگاه رسانهای با هدف تبلیغ است، یادآور شد: در این زمینه این اداره آماده پاسخگویی به رسانه هاست تا فعالیتها به عموم مردم منعکس شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان با بیان اینکه هر فردی میتواند مبلغ دین باشد، افزود: حوزه تبلیغ دین تنها در اختیار روحانیون نبوده و عموم مردم میتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دعوت از رسانههای شهرستان کاشان برای تولید محتوای رسانهای در حوزه دین
وی با اشاره به اینکه برای مثال یک هنرمند میتواند با خلق اثر هنری برای تبلیغ دین تلاش کند، گفت: از عموم رسانههای مختلف گروهی شهرستان کاشان دعوت میکنیم با تولید محتوای رسانهای در حوزه دین مردم را به این سمت ترغیب و تشویق کنند.
حجت الاسلام بصیرتی نقش دین و تبلیغات در تربیت جوانان و جامعه را بی بدیل دانست و تاکید کرد: همانگونه که در مبارزه با کرونا دیدیم تشکلهای دینی و هیئات و بسیج نقش بسزایی در کنترل، پیشگیری و درمان این بیماری داشتند و بر این اساس همه ما باید از این ظرفیت برای حل معضلات اجتماعی استفاده کنیم.
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