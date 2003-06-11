فروش آثار چاپ نشده يك نويسنده و شاعر برجسته در حراجي بزرگ

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، اين حراج ادبي كه از امروز آغاز شد ، شامل بيش از 8500 صفحه دست نويس و تايپ شده نويسنده و همچنين اشعار چاپ نشده مربوط به يازده سالگي اوست .

پيتر نيگل نيكلسون مدير اين حراج با اشاره به اينكه در اين مزايده آثاري ارزشمند ازاين نويسنده وشاعر به فروش خواهد رفت تاكيد كرد: از نخستين شعر هاي او در دوره نوجواني گرفته تا داستانهاي كوتاه ، سفرنامه ها ، زندگي نامه ، خاطرات وي در باره ازدواجش و حتي مطالبي درباره خاطرات اواز نويسنده برجسته آمريكايي ويرجينيا وولف در اين حراج به فروش گذاشته شده است .

بنابر اين گزارش ، گمان مي رود اين حراج با استقبال گسترده دوستداران نسخ قديمي روبرو شود .

ساكويل وست ، شاعر ، نويسنده و نمايشنامه نويس، در سال 1962 دار فاني را وداع گفت .