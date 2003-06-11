۲۱ خرداد ۱۳۸۲، ۲۰:۲۲

فروش آثار چاپ نشده يك نويسنده و شاعر برجسته در حراجي بزرگ

آرشيو ادبي ويتا ساكويل وست ، نويسنده برجسته آمريكايي كه مربوط به دوره هاي مختلف نويسندگي اوست در يك حراج 320 هزار دلاري به معرض فروش گذاشته شد .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس،  اين حراج ادبي كه از امروز آغاز شد ،  شامل بيش از 8500 صفحه دست نويس و تايپ شده  نويسنده و همچنين اشعار چاپ نشده مربوط به يازده سالگي اوست .
پيتر نيگل نيكلسون مدير اين حراج با اشاره  به اينكه در اين مزايده آثاري  ارزشمند ازاين نويسنده وشاعر به فروش خواهد رفت تاكيد كرد: از نخستين شعر هاي او در دوره نوجواني گرفته تا داستانهاي كوتاه ، سفرنامه ها ، زندگي نامه ، خاطرات وي در باره ازدواجش و حتي مطالبي درباره خاطرات  اواز نويسنده برجسته  آمريكايي  ويرجينيا وولف  در اين حراج به فروش گذاشته شده است  .
بنابر اين گزارش ، گمان مي رود اين حراج   با استقبال گسترده  دوستداران نسخ قديمي روبرو شود .
ساكويل وست ، شاعر ، نويسنده و نمايشنامه نويس،    در سال 1962 دار فاني را وداع گفت .

