حجتالاسلام قاسم جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت اول تیر روز تبلیغ و اطلاعرسانی دینی، به ضرورت توجه به مسئله تبلیغ دینی در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرده و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی با شناسایی و احصاء نیازها و زیست بوم هر منطقه، اهداف خود را به سمت تحقق گام دوم انقلاب هدایت کرده و در صدد مردمی کردن تبلیغات برآمده است.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل، با تاکید بر اهمیت تبلیغ و اطلاعرسانی دینی در جامعه اسلامی، اظهار داشت: یکی از اصلیترین ابزارها برای پیشرفت در هر عرصهای اطلاعات و آگاهیهای عمومی است و سازمان تبلیغات اسلامی بهعنوان اصلیترین مجموعه می تواند برای اطلاعرسانی دینی نقش بسیار مهمی ایفا کند. در سالهای گذشته نیز فعالیتهای بسیار زیادی را در این زمینه ارائه کرده و به اذعان متولیان فرهنگی، به طرز شایستهای در کاهش آسیبهای اجتماعی تأثیر گذاشته است اکنون نیز با جدیت و تلاش مضاعف در راستای پیشبرد اهداف تبلیغ اسلام ناب فعالیت میکند.
عضو شورای فرهنگ عمومی استان، با بیان اینکه رفتار و عمل ما هر لحظه مبلغ دین ما است، تاکید کرد: ما با روشهای نوین تبلیغی و جوان پسند، بایستی تغییر مثبت در زندگی دیگران ایجاد کنیم. بایستی با رفتار و گفتار نیک در ترویج تبلیغ عملی در جامعه پیشقدم باشیم که نمونه این امر ترویج فرهنگ مواسات و همدلی در شرایط موجود و مشکلات بهوجود آمده از ویروس کرونا، با حضور گسترده روحانیون جهادی و انقلابی در خط مقدم کمک مومنانه بود که الحمدلله بسیار مورد توجه و تقدیر قرار گرفت.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت فعالین تبلیغی، تصریح کرد: توجه به چند قشر از جمله نخبگان فرهنگی، جوانان و بانوان ضروری است و جوانگرایی باید محور برنامههای تبلیغی باشد.
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