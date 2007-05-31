طرح هجرت عامل ورود فرهنگ بسیجی به عرصه سازندگی کشور است

به گزارش خبرنگارمهر ، سردارغلامرضا احمدی ، ظهر امروز در همایش مشترک توجیهی اردوهای هجرت 3 اظهار داشت : غنی سازی اوقات فراغت جوانان در عرصه های سازندگی ، مردم یاری و خدمات رسانی ، آشنایی جوانان با فرهنگ کار و تلاش و فعالیت های گروهی از اهداف مهم بسیج سازندگی است که در اردوهای طرح هجرت محقق خواهد شد .

وی افزود : کمک به توسعه سازندگی و رفع محرومیت در کشور به ویژه در روستاها و مناطق محروم با هزینه کمتر و سرعت بیشتر از دیگر اهداف اجرای طرح هجرت است و مدت کوتاه دوره ها و بازدهی زودهنگام ، فراگیری و نفع عمومی از ویژگی های مهم طرح بسیج سازندگی است.

سردار احمدی خاطر نشان کرد : براساس آیین نامه اردوهای هجرت 3، بسیج سازندگی موظف است از نیروهای جوان داوطلب دانش آموز، دانشجو و طلبه برای شرکت در اردوها دعوت کند و مسئولیت ساماندهی ، هدایت و حمایت از اردوهای خودجوش جهادی جوانان در راستای تحقق اهداف اردوهای هجرت 3 برعهده سازمان ملی جوانان است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ‌ای خراسان جنوبی نیز در این مراسم عنوان کرد : قبل از شروع اردوهای بسیج سازندگی شرکت کنندگان باید با آموزش‌های مقدماتی آشنا شوند تا از بروز ضایعات احتمالی جلوگیری شود و علاوه بر افزایش بهره وری هزینه ها نیز کاهش یابد.