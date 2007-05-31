به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی حوزه هنری تهران با اعلام این خبر گفت: "نگارخانه اتفاق با نمایش آثار اساتید برجسته هنر تجسمی به مدت یک ماه کار خود را آغاز خواهد کرد. در واقع قصد ما ارج نهادن به هنرمندان برجسته و آشنایی جوانان با سبک کار این اساتید است."

کهریزی در ادامه افزود: "تماشاخانه آئینه نیز کارکردی چندمنظوره دارد که در آنجا علاوه بر نمایش آثار هنری، جوانان علاقمند می توانند به اجرای تمرین در زمینه های مختلف هنری از جمله تئاتر و موسیقی بپردازند. این سالن در اختیار هنرمندان جوان قرار خواهد گرفت تا زمینه ای برای شکوفایی استعداد هنری جوانان باشد."