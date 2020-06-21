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۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۳۵

مدیر عامل جمعیت هلال احمر سمنان:

واژگونی پژو ۴۰۵ در محور میامی-سبزوار حادثه آفرید/ یک نفر جان باخت

واژگونی پژو ۴۰۵ در محور میامی-سبزوار حادثه آفرید/ یک نفر جان باخت

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از واژگونی پژو ۴۰۵ در محور میامی-سبزوار خبر داد و گفت: متأسفانه در این حادثه یک نفر جان باخت.

مظفر محمد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه صبح یک‌شنبه واژگونی پژو ۴۰۵ با پنج سرنشین به پایگاه هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله سه نفر از عوامل پایگاه هلال احمر میاندشت به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه ساعت ۶:۱۴ در ۱۰ کیلومتری بعد عباس‌آباد لاین میامی- سبزوار به وقوع پیوست که متأسفانه فوتی یک نفر و مصدومیت چهار نفر دیگر را به دنبال داشت که توسط عوامل هلال احمر و اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان بابیان اینکه خستگی، خواب‌آلودگی و عدم تمرکز به جلو از مهم‌ترین عوامل واژگونی خودروها است، ابراز داشت: از رانندگان درخواست می‌شود برای پیشگیری از این حوادث تلخ و جبران ناپذیر حتماً ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی استراحت کافی نیز داشته باشند.

کد مطلب 4954141

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