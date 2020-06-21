واژگونی پژو ۴۰۵ در محور میامی-سبزوار حادثه آفرید/ یک نفر جان باخت

مظفر محمد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه صبح یک‌شنبه واژگونی پژو ۴۰۵ با پنج سرنشین به پایگاه هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله سه نفر از عوامل پایگاه هلال احمر میاندشت به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه ساعت ۶:۱۴ در ۱۰ کیلومتری بعد عباس‌آباد لاین میامی- سبزوار به وقوع پیوست که متأسفانه فوتی یک نفر و مصدومیت چهار نفر دیگر را به دنبال داشت که توسط عوامل هلال احمر و اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان بابیان اینکه خستگی، خواب‌آلودگی و عدم تمرکز به جلو از مهم‌ترین عوامل واژگونی خودروها است، ابراز داشت: از رانندگان درخواست می‌شود برای پیشگیری از این حوادث تلخ و جبران ناپذیر حتماً ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی استراحت کافی نیز داشته باشند.