۸۰ نفر متقاضی تأسیس مراکز مثبت زندگی در استان سمنان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزد پور صبح یک‌شنبه در جلسه کمیته عملیاتی مراکز مثبت زندگی به میزبانی اداره کل بهزیستی سمنان ضمن بیان اینکه ۸۰ نفر متقاضی تأسیس مراکز مثبت زندگی در استان شدند، ابراز داشت: پس از بررسی‌های اولیه ۵۰ متقاضی دارای شرایط لازم هستند که دقت، امانت‌داری، انتخاب اصلح و قانون‌مداری در گزینش متقاضیان مد نظر است.

وی ضمن بیان اینکه طبق اعلام سازمان بهزیستی ۱۹ مرکز مثبت زندگی در استان سمنان مجوز گرفته است، افزود: اولین مرکز هفته آخر تیرماه طی هفته بهزیستی افتتاح می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان بابیان اینکه ارائه خدمات مطلوب و تسهیل دسترسی گروه‌های هدف به خدمات سازمان مهم‌ترین هدف که درراه اندازی مراکز مثبت زندگی دنبال می‌شود، ابراز داشت: تسهیل مراجعه، پیگیری و پاسخگویی به جامعه هدف از دیگر مزایای این مراکز است.

ایزد پور بابیان اینکه راه اندازی این مراکز خدمات حمایتی و تخصصی به مددجویان را ارتقا می‌بخشد، تصریح کرد: در این مراکز می‌کوشیم تا نیازها، انتظارات و مطالبات جامعه هدف از سازمان بهزیستی در قالب مراکز و مؤسسات غیردولتی و بهره‌مندی از پتانسیل و ظرفیت‌های مردمی برآورده شود.

وی افزود: در مراکز مثبت زندگی اقداماتی نظیر تقویت رویکرد خانواده محور و اجتماع محور نیز انجام می‌شود که تقویت و توسعه خدمات حمایتی و تخصصی از سوی سازمان بهزیستی مهم‌ترین رویکردی که در این مراکز پیگیری خواهد شد.