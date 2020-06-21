کارنامه سازمان تبلیغات اسلامی پرافتخار و درخشان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی پیش ازظهر یکشنبه در همایش تجلیل از پیشکسوتان و فعالان عرصه‌های فرهنگی و تبلیغی استان مازندران با گرامیداشت سالروز تأسیس تبلیغات اسلامی اظهار داشت: کارنامه سازمان تبلیغات اسلامی طی ۴۰ سال گذشته پرافتخار و درخشان است.

وی رساندن پیام انقلاب و اسلامی را به جهانیان از جمله اهداف و وظایف تبلیغات اسلامی برشمرد و گفت: زمانه شناسی و ابزارشناسی برای رساندن پیام امری بسیاری مهم است و در این راه باید به فصاحت و بلاغت توجه ویژه کرد.

امام جمعه ساری با تاکید براینکه در حوزه تولید محتوا و رسالات باید به فصاحت و بلاغت توجه کنیم، تصریح کرد: باید نیاز قشرهای مختلف از جمله جوانان و خانواده‌ها را شناسایی و برای آن برنامه ریزی کرد.

وی با عنوان اینکه تبلیغات اسلامی در حوزه رسالات و تبلیغات باید کارشناسانی از حوزه و دانشگاه داشته باشد، ادامه داد: مدرن سازی رسانه و ابزارهای رساندن پیام باید مورد توجه قرار گیرد و از زبان هنر برای ابلاغ پیام بهره گیری شود.

آیت الله محمدی لائینی با اظهار اینکه همه ما در رابطه با انقلاب اسلامی وظیفه‌ای مهم داریم، تصریح کرد: باید انقلاب را بشناسیم و آن را حفظ کنیم و قرائت صحیح از انقلاب را مدنظر قرار دهیم.

وی معرفی اسلام ناب و دردمندان را امری مهم برشمرد و گفت: اسلام ناب با اسلام مرفه‌هان و کاخ نشینی متفاوت است زیرا انقلاب اسلامی برآمده از جان مستضعفان با طبع اشرافیت سازگار نیست.