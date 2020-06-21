نمی توانیم آموزش دانشگاه های علوم پزشکی را تعطیل کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سعید نمکی در اجلاس مجازی روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور اظهار داشت: نمی توانیم در شرایط کرونا، آموزش در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی را تعطیل کنیم چون نوع آموزش ها به گونه ای است که نمی توانیم همه آنها را به صورت مجازی ارائه کنیم.

وی گفت: دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی در توسعه زیرساخت های فضای مجازی حتما تلاش کنند اما بخش های حضوری مانند آزمایشگاه ها و آموزش های بالینی را نمی توانیم به صورت مجازی آموزش دهیم. خوابگاه ها را باید بگونه ای مدیریت کنیم که پروتکل های بهداشتی به طور کامل رعایت شوند.

لزوم همراهی دانشگاه ها با دانشجویان برای میهمانی در دانشگاه های نزدیک محل سکونت

وزیر بهداشت گفت: از روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی تقاضا دارم که در مورد پذیرش یک ترم میهمانی دانشجویان در دانشگاه های نزدیک به محل سکونت شان، همراهی کنند. باید استانداردها را منطبق با ضرورت های کشور ببینیم چون شرایط متفاوت است.

بیش از ۱۰ برابر سال گذشته به دنبال تامین واکسن آنفلوآنزا هستیم

نمکی تاکید کرد: حتما باید به همپوشانی و همزمانی کرونا و آنفلوآنزا در فصل پاییز توجه ویژه کنیم. به همین دلیل بیش از ۱۰ برابر سال گذشته به دنبال تامین واکسن آنفلوآنزا هستیم البته تقاضا برای این واکسن در دنیا افزایش یافته و تامین آن راحت نیست اما با راهکارهایی که دنبال می کنیم، گروه های پرخطر از جمله مادران باردار، سالمندان و بیماران دارای بیماری زمینه ای را واکسینه می کنیم.

وی اظهار داشت: در زمان وزارت استاد دکتر فاضل، قانون هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی ابداع شد چون اعتقاد بر این داشتیم که دانشگاه رشید، دانشگاه مستقل است و دانشگاه مطیعی که با تغییر یک وزیر به شدت بهم می ریزد، اصلا قدرتمند نیست. دانشگاه هایی که استقلال دارند، نیاز چندانی به منابع دولتی ندارند.

دانشگاه ها باید خلق ثروت کنند

وزیر بهداشت گفت: اگر قرار است هیات امنای یک دانشگاه تصمیمات خود را با منابع دولتی بگیرد، باید بتواند خلق ثروت کند. تئودور شولتز یکی از اقتصاددانان آمریکا است که سال ۱۹۶۰ رییس انجمن اقتصاد آمریکا بوده و می گوید که به دانشگاه ها به عنوان مرکز هزینه نگاه نکنید بلکه به عنوان مرکز سرمایه توجه کنید. اگر امروز، دانشگاهی، مقاطع تحصیلات تکمیلی آن دو برابر شد، سه تا ۵ سال بعد، اثرات این افزایش ظرفیت را در درآمد سرانه آن ببینید.

در این نشست، گزارش هایی از مشکلات، چالش ها و پیشنهادات حوزه های آموزش، بهداشت، درمان و توسعه که توسط ۴ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد جمع آوری شده بود، ارائه و بررسی شد. این مراسم اولین اجلاسی بود که به همت مهندس موهبتی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت برگزار شد.