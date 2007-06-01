ایرانی ها خطر مرگ در هنگام رانندگی را احساس نکرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد رویانیان روز گذشته (پنج شنبه) در آیین بهره ‌برداری از استودیو رادیویی مرکز کنترل ترافیک پلیس راه‌ کشور در شهرک آزمایش، تصادفات رانندگی را با 28 هزار کشته در سال، دومین عامل مرگ و میر در ایران دانست و گفت: تصادفات رانندگی در کشور، روزانه 200 میلیارد ریال خسارت بر جای می‌ گذارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با بیان اینکه مردم ایران تا کنون خطر مرگ را هنگام رانندگی احساس نکرده‌ اند، افزود: مردم بسیاری از کشورها، به ‌شدت از سوانح رانندگی هراس دارند و می ‌دانند که خطر در کمین است و به این دلیل راننده ‌ای جرات حرکت بدون کلاه و کمربند ایمنی را ندارد.

سردار رویانیان، رانندگان پرخطر که در بزرگراه‌ ها لایی می‌ کشند را "افراد روانی" خواند و گفت: این افراد عقده سرکوب شده ‌ای دارند که با این عمل می‌خواهند آن را تخلیه کنند.

وی بر تغییر باورهای مردم، برای اینکه در همه حال هنگام رانندگی احساس خطر کنند، تاکید کرد.

سردار رویانیان با اشاره به افزایش سالیانه تولید خودرو و سفر در ایران، گفت: به ‌رغم‌ این افزایش، زیرساخت‌ ها توسعه نیافته ‌است و باید برای کاهش تصادفات برنامه‌ ریزی اساسی کرد.

وی اضافه ‌کرد: راه ‌ها و مسیرهای جدید نیز برای تردد این خودروها به سرعت ساخته نمی ‌شود و راه ‌های قدیمی هم استاندارد نیست.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در ادامه به راه‌ اندازی استودیوی پلیس راه کشور اشاره کرد و گفت: این مشکلات باعث شده پلیس برای پیشگیری از افزایش تصادفات، اقدام به برقراری ارتباط با مردم از طریق رادیو کند.

رویانیان با اشاره به ‌اینکه سال گذشته 9 هزار نفر در تصادفات جاده ‌ای ‌کشور کشته شدند، گفت: با ایجاد استودیو مرکز کنترل ترافیک پلیس راه، سعی داریم آگاهی‌ های بیشتری به مردم در زمینه رعایت مقررات وقوانین که عاملی در کاهش تصادفات و پیشگیری از خطر است، ارایه دهیم.

وی اظهار امیدواری کرد آمار تصادفات و کشته ‌های ناشی از تصادفات رانندگی امسال کاهش یابد.