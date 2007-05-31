تلاش رژیم صهیونیستی برای مذاکره با سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک مقام عالی رتبه رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد : اسرائیل آماده آغاز مذاکرات صلح با سوریه بوده و حتی حاضر است تا بلندی های جولان را به این کشور پس دهد.

این مقام عالی رتبه صهیونیستی که خواست نامش فاش نشود در ادامه گفت : "نخست وزیر اسرائیل تمایل زیادی برای مذاکره با سوریه دارد از همین رو گروهی ویژه را تعیین کرده تا بر روی این موضوع تحقیق کند که اگر اسرائیل بلندی های جولان را به سوریه پس دهد، دمشق در مقابل چه کاری را برای تل آویو انجام می دهد؟"

این مقام صهیونیستی مدعی شد : ما خواهان قطع رابطه سوریه با ایران و قطع حمایت دمشق از گروه هایی همچون حزب الله و حماس هستیم.

بلندی های جولان یکی از مناطق استراتژیک سوریه است که در سال 1967 به اشغال رژیم صهیونیستی درآمده و از آن زمان تا کنون در تصرف این رژیم باقی مانده است.

لازم به ذکر است که چندی پیش نیز، "میری ایسین" سخنگوی اولمرت از تمایل نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای آغاز مذاکره با سوریه خبر داده بود.

این در حالی است که روز گذشته وزیر امور خارجه آمریکا با تکرار اتهامات خود علیه سوریه مبنی بر تلاش در جهت بی ثبات کردن منطقه خاورمیانه، مخالفت خود را با تمایل رژیم صهیونیستی برای دنبال کردن مسیر صلح با سوریه اعلام کرد.

اما چندی پیش روزنامه هاآرتص گزارش داده بود : آمریکا به رژیم صهیونیستی اجازه داده تا مذاکرات مستقیم خود با سوریه را درباره مسائلی که مد نظر واشنگتن است، آغاز کند.

موافقت آمریکا با آغاز مذاکرات رژیم صهیونیستی و سوریه پس از آن صورت می گیرد که سوریه طی ماههای گذشته تمایل خود برای آغاز مذاکره با سران این رژیم را اعلام کرده بود، اما نخست وزیر رژیم صهیونیستی با درخواست سوریه مخالفت کرده و آغاز آن را مشروط کرده بود.

در طی روزهای گذشته نیز خبرهایی مبنی بر سفر نماینده ویژه اولمرت به سوریه منتشر شده بود.