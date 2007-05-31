به گزارش خبرنگار مهر در اراک ، استاندار استان مرکزی که جمعی از مدیران استان نیز وی را همراهی می کردند ضمن گوش دادن به مشکلات مردم آنان را به مدیران برای حل مشکلاتشان معرفی و بر حل مسائل آنان تاکید کرد.

در پایان این ملاقات عمومی استاندار استان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت : رسیدگی به مشکلات مردم و تلاش برای خدمت رسانی بیشتر از اهداف اصلی نظام و از برنامه های جدی دولت است که همه ما باید به آن توجه جدی داشته باشیم.

عبدالله سهرابی با اشاره به اینکه رسیدگی و دیدار با مردم از صدراسلام مورد توجه بوده است خاطرنشان کرد : این امر میراث گرانبهایی است که از ائمه و بزرگان ما برای ما به جا مانده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در آستانه رحلت امام راحل قرار داریم افزود : رسیدگی به کار مردم یکی از اساس انقلاب اسلامی و از اهداف امام بود که باید سرمشق ما باشد و آن را فراموش نکنیم.

سهرابی تاکید کرد : ایجاد ارتباط مستقیم با مردم علاوه بر ملموس شدن مشکلات مردم ، رضایتمندی آنان را در پی دارد.

اکثر مراجعه کنندگان در این ملاقات عمومی دارای مشکلات اقتصادی ، اشتغال و مسکن بودند.