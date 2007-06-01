موفقیت دانش آموزان هرمزگانی در المپیاد های کشوری افزایش یافت

معاون نظری و مهارتی آموزش و پرورش استان هرمزگان گفت : میزان موفقیت های دانش آموزان هرمزگانی در المپیاد های متعدد کشوری طی سال های اخیر رشد مناسبی را نشان می دهد و این موضوع نشانگر آن است که با افزایش میزان عدالت آموزشی در سراسر کشور به خصوص در استانهای محروم می توان استعدادهای شگرفی را کشف و به جامعه معرفی کرد .

پرویز سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود : در سال آموزشی 85 - 86 لااقل 47 نفر از دانش آموزان نخبه استان به المپیاد های ریاضی ، نجوم ، فیزیک ، زیست شناسی ، کامپیوتر و شیمی در مراحل دوم و نهایی راه یافته اند که می توان انتظار داشت در سطح تیم های برجسته المپیادی کشور نیز این افراد را مورد استفاده قرار داد .

سالاری خاطر نشان کرد : با گسترش دامنه فعالیت های علمی مساعد و بهره مندی اغلب جمعیت استان از آموزش و پرورش حرفه ای در سال 85 نسبت به سال 84 حدود 151 درصد رشد را شاهد بوده ایم که پیش بینی می شود این روند صعودی و رو به افزایش باشد .