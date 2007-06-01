به گزارش خبرنگار مهر، این چندمین همکاری کارگردان و فیلمنامه نویس برنده اسکار با باب و هاروی واینستاین است که وقتی در میراماکس بودند چند فیلم آلن از جمله "همه می گویند دوستت دارم"، "افرودیت توانا"، "گلوله ها بر فراز برادوی" و "شهرت" را توزیع کردند.

به گزارش هالیوود ریپورتر، فیلمساز 72 ساله آمریکایی در این باره گفت: "هاروی از معدود تهیه و توزیع کننده هایی است که عملا می تواند چیزی فراتر از فروش را ببیند و از توزیع فیلم های خوب واقعا لذت ببرد. امیدوارم فیلم من در حد فیلم های فوق العاده ای باشد که او در دست پخش دارد.""رویای کاساندرا" با بازی یوان مگرگور، کالین فارل و تام ویلکینسن را ویلموش زیگموند، فیلمبردار صاحب نام برنده اسکار فیلمبرداری کرده و موسیقی آن را فیلیپ گلاس می سازد. بعد از "امتیاز نهایی" و "خبر دست اول"، این سومین فیلمی است که آلن در بریتانیا ساخته و داستان آن درباره حوادثی است که در لندن معاصر برای دو برادر اتفاق می افتد.هاروی واینستاین گفت: "وودی آلن بار دیگر با خلق یک درام بسیار قدرتمند و جذاب، شور و شوق و استعداد فوق العاده خود را ثابت کرده است. ما از همکاری مجدد با یکی از بزرگترین فیلمسازان تاریخ سینمای آمریکا بسیار هیجانزده هستیم." پروژه بعدی آلن که فعلا در مرحله پیش تولید است و هنوز نام آن مشخص نشده، در اسپانیا فیلمبرداری می شود. او در این فیلم مجددا با اسکارلت جوهانسن همکاری می کند و پنه لوپه کروز و خاوریر باردم دیگر بازیگران آن هستند.