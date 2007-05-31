مخالفت سازمان لیگ با درخواست باشگاه پرسپولیس / برنامه های ویژه به مناسبت ارتحال حضرت امام خمینی (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس طی نامه ای رسمی از مسئولین سازمان لیگ درخواست کرده بود که به علت گرمای هوای تهران زمان برگزاری دیدار عصر فردای این تیم برابر سپاهان اصفهان را از ساعت 16:30 به 18:30 تغییر دهند که با این درخواست مخالفت شد.

همچنین باشگاه پرسپولیس تهران به عنوان میزبان مسابقه مرحله نبمه نهایی جام حذفی برنامه ویژه ای را برای این مسابقه درنظر گرفته است. بر این اساس پیش از آغاز مسابقه برنامه ای خاص در خصوص سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) با حضور مجریان و مداحان اهل بیت برگزار می شود.

ضمن اینکه در بخشی از استادیوم جایگاهی به یاد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده که مسئولان و بازیکنان دو تیم پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان پیش از شروع دیدار با اهدای دسته گل، با آرمانهای آن امام همام تجدید میثاق می کنند.

از سوی دیگر مدیران دو باشگاه پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان در گفتگویی تلفنی در خصوص صحبت هایی که در روزهای اخیرعلیه این دو تیم از سوی مطبوعات و به نقل از آنها مطرح شده است ابراز بی اطلاعی کرده و آروز نمودند این دیدار در کمال آرامش برگزار شود.