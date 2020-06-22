ابراهیم قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اظهار نگرانی از وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان کردستان، افزود: دانشگاه علوم پزشکی کردستان از تمامی ظرفیت های خود در راستای خدمت به بیماران کرونایی استفاده کرده ولی این مهم کافی نیست و انتظار می رود که مردم نیز در راستای رعایت مسائل بهداشتی و پروتکل های اعلام شده همکاری بهتری داشته باشند.

وی ضمن اشاره به وضعیت شماری از شهرستان های استان کردستان در خصوص شیوع روزافزون ویروس کرونا، گفت: با توجه به افزایش گردش ویروس در استان، در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شهرستان‌های بانه، بیجار و دیواندره با وضعیت بحرانی و افزایش بیماران مبتلا به کرونا در روزهای آتی مواجه خواهیم شد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بیان کرد: روند صعودی و افزایش روز افزون مبتلایان به این بیماری در صورت عدم رعایت جدی فاصله فیزیکی، استفاده از ماسک و قرنطینه افراد در تماس، جداسازی بیماران و مراقبت از خود در افراد دارای علائم، به زودی شاهد افزایش موارد شدید بیماری غیر از سنندج و مریوان، در بانه، دیواندره و بیجار هم خواهیم بود.

وی با اظهار نگرانی از وضعیت استان و افزایش آلودگی این ویروس، افزود: لازم است همه افراد دارای علائم، خود را مبتلا به کرونا فرض کرده و ضمن استراحت و رعایت قرنطینه، مراقب باشند دیگران را آلوده ننمایند.

قادری ضمن تاکید بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی اقشار مختلف مردم، افزود: انتظار می رود که مردم از تردد در اماکن و شرکت در مهمانی‌ها به شدت خودداری کنند.

وی اظهار کرد: تغییر رفتار در شهرستان‌های بانه، بیجار و دیواندره مبنی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی، ماندن در خانه و رعایت فاصله فیزیکی باید سریعاً صورت گیرد لذا مسئولین و مردم عزیز در این شهرستان‌ها، این هشدار را جدی بگیرند.