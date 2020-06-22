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۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۰۳

معاون دانشگاه علوم پزشکی کردستان:

عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی وضعیت کردستان را بحرانی‌تر می‌کند

عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی وضعیت کردستان را بحرانی‌تر می‌کند

سنندج - معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی از سوی مردم را عامل اصلی بحرانی‌تر شدن وضعیت کرونا در این استان عنوان کرد.

ابراهیم قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اظهار نگرانی از وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان کردستان، افزود: دانشگاه علوم پزشکی کردستان از تمامی ظرفیت های خود در راستای خدمت به بیماران کرونایی استفاده کرده ولی این مهم کافی نیست و انتظار می رود که مردم نیز در راستای رعایت مسائل بهداشتی و پروتکل های اعلام شده همکاری بهتری داشته باشند.

وی ضمن اشاره به وضعیت شماری از شهرستان های استان کردستان در خصوص شیوع روزافزون ویروس کرونا، گفت: با توجه به افزایش گردش ویروس در استان، در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شهرستان‌های بانه، بیجار و دیواندره با وضعیت بحرانی و افزایش بیماران مبتلا به کرونا در روزهای آتی مواجه خواهیم شد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بیان کرد: روند صعودی و افزایش روز افزون مبتلایان به این بیماری در صورت عدم رعایت جدی فاصله فیزیکی، استفاده از ماسک و قرنطینه افراد در تماس، جداسازی بیماران و مراقبت از خود در افراد دارای علائم، به زودی شاهد افزایش موارد شدید بیماری غیر از سنندج و مریوان، در بانه، دیواندره و بیجار هم خواهیم بود.

وی با اظهار نگرانی از وضعیت استان و افزایش آلودگی این ویروس، افزود: لازم است همه افراد دارای علائم، خود را مبتلا به کرونا فرض کرده و ضمن استراحت و رعایت قرنطینه، مراقب باشند دیگران را آلوده ننمایند.

قادری ضمن تاکید بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی اقشار مختلف مردم، افزود: انتظار می رود که مردم از تردد در اماکن و شرکت در مهمانی‌ها به شدت خودداری کنند.

وی اظهار کرد: تغییر رفتار در شهرستان‌های بانه، بیجار و دیواندره مبنی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی، ماندن در خانه و رعایت فاصله فیزیکی باید سریعاً صورت گیرد لذا مسئولین و مردم عزیز در این شهرستان‌ها، این هشدار را جدی بگیرند.

کد مطلب 4955664

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