طرح خرید نقدی خودروهای فرسوده آغاز شد

مجری طرح خودروهای فرسوده در گفتگو با مهر در ارتباط با برنامه ریزی‌های جدید برای سال جاری در زمینه طرح جمع آوری خودروهای فرسوده گفت: با توجه به شروع مرحله دوم جمع آوری خودروهای فرسوده از چند روز قبل، برنامه ریزی‌های امسال حول دو محور پیش بینی شده است.

سید رضا فاطمی از طرح "بدون جایگزینی خودرو" و طرح "با جایگزینی" به عنوان دو مرحله از برنامه ریزی‌های سال جاری نوسازی خودروهای فرسوده خبر داد و افزود: طرح بدون جایگزینی از چند روز قبل شروع شده است ولی طرح با جایگزینی از تیرماه شروع خواهد شد.

وی ثبت نام از متقاضیان مشمول طرح بدون جایگزینی را اینترنتی اعلام کرد و گفت: در این روش متقاضیان با مراجعه به سایت www.farsoodeh.ir که در آن لیست خودروهای مشمول طرح موجود می باشد، اقدام به ثبت نام خواهند کرد.

فاطمی از پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان وجه نقد برای طرح بدون جایگزینی خودرو خبر داد و تصریح کرد: در این خصوص متقاضیان مشمول باید در یکی از بانک‌های صادرات یا ملت حساب الکترونیک پس انداز یا جاری داشته باشند و در زمان ثبت نام با ارائه شماره حساب در سایت ثبت نامی مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومانی را از همان حساب می توانند دریافت کنند.

وی در خصوص میزان ظرفیت پذیرش متقاضیان نقدی طرح خودروهای فرسوده گفت: در بحث خرید نقدی از متقاضیان طرح بدون جایگزینی خودرو، محدودیتی قائل نیستیم ولی پیش بینی می شود حدود 30 تا 40 هزار مورد تقاضا داشته باشیم ولی اگر بیشتر از این رقم هم درخواست شود، به درخواست ها جامه عمل می پوشانیم.

مجری طرح خودروهای فرسوده اظهار داشت: برنامه های طرح جمع آوری خودروهای فرسوده با خودروی جایگزین در تیرماه سال جاری عملیاتی می شود که در این مرحله بیشتر وانت بارها و خودروهای حمل و نقل عمومی مثل مینی بوس مد نظر قرار دارند.

فاطمی همچنین عملکرد شرکت های خودروساز را در سال گذشته متوسط ارزیابی کرد و گفت: علیرغم عمل نکردن کامل شرکت‌های خودرو ساز به تعهداتشان در سال 85 طرح پیشرفت خوبی داشت و در سال گذشته حدود 200 هزار خودور از رده خارج شد.

وی تلاش شرکت های خوروساز را در زمینه کمک به پیشرفت بهتر طرح جمع آوری خودروهای فرسوده مهم دانست.