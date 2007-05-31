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۱۰ خرداد ۱۳۸۶، ۲۰:۵۵

خالد مشعل :

پرتاب موشک به فلسطین اشغالی دفاع در برابر تجاوزگری است

پرتاب موشک به فلسطین اشغالی دفاع در برابر تجاوزگری است

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد که شلیک موشک مبارزان فلسطینی به سرزمین های اشغالی از ابزارهای دفاع از خویش در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "خالد مشعل" پس از دیدار با "فاروق الشرع" معاون رئیس جمهوری سوریه در شهر دمشق به خبرنگاران گفت : هرچه ملت فلسطین با استفاده از امکانات خود انجام می دهد، درچارچوب واکنش و دفاع ازخویش می باشد.

مشعل اظهار داشت : موشک ها بخشی از ابزارهای دفاع از خویش به شمار می رود، زیرا این رژیم اسرائیل است که سرزمین ما را اشغال کرده و تعدی، قتل و تجاوزگری علیه ملت فلسطین مرتکب می شود.

وی افزود : جامعه بین المللی باید (در وهله اول) تجاوزگری رژیم صهیونیستی را متوقف کند و آنگاه ازملت فلسطین بخواهد که شلیک موشک ها را متوقف کند.

رئیس دفتر سیاسی حماس درباره حوادث اردوگاه "نهرالبارد" در شمال لبنان گفت : "ما نمی پذیریم که اردوگاه نهرالبارد گلوله باران شود و قبول نمی کنیم که ملت ما در آنجا یا سایر جاها مجازات شوند و طرفی در هرگونه مشکلی نیستیم، ما مخالف هدف قرار گرفتن هر سرباز لبنانی هستیم، اما بخشی از معادله در اختلافات داخلی لبنان نیستیم".

وی خواستار"حل و فصل مسالمت آمیزی برای مشکل نهرالبارد شد تا افراد بیشتری قربانی نشوند".

مشعل درباره اوضاع داخلی فلسطین نیز بر ضرورت حل و فصل اختلافات از طریق گفتگو و حل مسائل داخلی با خنثی کردن و کنار گذاشتن عوامل و مداخلات منفی خارجی شد.

وی همچنین از تلاش های مصر، عربستان و سوریه برای حل و فصل مشکلات داخلی فلسطینی ها که اکثر آنها ناشی از مداخلات رژیم صهیونیستی و آمریکا است، استقبال کرد و گفت که تل آویو و واشنگتن خواهان ادامه کشمکش های داخلی در میان ملت فلسطین هستند.

رئیس دفتر سیاسی حماس در پایان گفت که در دیدار با الشرع تحولات فلسطین، محاصره فلسطینی ها و دسیسه ها برای سرنگون کردن دولت وحدت ملی فلسطین را بررسی کرده است.

کد مطلب 495576

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