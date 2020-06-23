۴۰ میلیارد تومان برای ایمن سازی کانال آب دشت قزوین برآورد شده است

یدالله ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فعالیت‌های انجام شده برای کاهش تلفات در کانال آبیاری دشت قزوین اظهار داشت: یکی از مشکلات جدی ما در این عرصه گستردگی مسیر کانال‌های آبیاری دشت قزوین و کانال مادر است و عبور آن از مناطق شهری و روستایی هم یک تهدید هم تلقی می‌شود.

۴۰ میلیارد تومان برآورد هزینه ایمن سازی کانال



وی اضافه کرد: اصولاً هیچ منطقی برای شنا در کانال آبیاری که آب آن جاری و شیب آن تند است وجود ندارد اما جذابیت کانال‌ها و عبور آن از مناطقی که کنترل آن در همه مواقع امکان ندارد و یا سخت و گاهی غیر ممکن است موجب شده تا همچنان شاهد حوادثی در این محدوده باشیم.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان قزوین تصریح کرد: یکی از کارهایی که ما برای کاهش حوادث ناشی از شنا در کانال انجام داده‌ایم فرهنگ سازی و تولید محتوا با محور انعکاس پیامدهای شنا در کانال و هشدار برای پیشگیری شامل انیمیشن، اینفو گرافی، بنر، نصب تابلو در مکان‌های پر خطر، اطلاع رسانی در رسانه‌های استانی، صدا و سیما، مطبوعات، فضای مجازی، خبرگزاری‌ها و در تریبون‌های عمومی؛ نمازهای جمعه‌ها بوده است.

وی اظهار داشت: در این راستا در مسیری به مسافت ۹۴ کیلومتر تعداد ۹۲ تابلوی هشدار دهنده بتنی نصب کرده‌ایم و خطر شنا در کانال اطلاع رسانی شده و در ۳۰ کیلومتر از مسیر هم گاردریل نصب کرده‌ایم و در ۲.۵ کیلومتر عملیات فنس کشی صورت گرفته است.

ملکی گفت: علیرغم ایمن سازی همچنان شاهدیم که دقیقاً در همان مکان‌هایی که گاردریل و یا تابلوی هشدار شنا نکردن نصب شده تعدادی از جوانان و نوجوانان بدون توجه به این هشدارها در حال شنا هستند و این موضوع نشان می‌دهد فقط باید شهروندان و خانواده‌ها به مسئله نگاه جدی داشته باشند و هشدارها را جدی بگیرند.

وی اضافه کرد: برای ایمن سازی کانال ۴۰ میلیارد تومان برآورد هزینه شد که تاکنون ۳ میلیارد تومان هزینه شده اما تکمیل پروژه‌های ایمن سازی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان لازم دارد ولی تا فرهنگ سازی نشود این تلاش‌ها نتیجه جامعی نخواهد داشت.

وی بیان کرد: اخیراً در کنار تابلوی هشدار نصب شده در کنار کانال یک نفر غرق شد و در برخی مناطق فنس کشی را بریده‌اند و همچنان شاهد اقامت خانواده‌ها در کنار کانال آب هستیم و برخی افراد خودروهای خود را در کنار کانال شستشو می‌دهند که برای این افراد هم حوادثی رخ داده که نگران کننده است.

خانواده‌ها احتیاط کنند / ‬کانال جای شنا نیست

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین یادآور شد: ۱۲ گروه گشت برای نظارت بر کانال‌ها و پیشگیری از حوادث راه اندازی شده که در روزهای تعطیل هم بازرسی‌ها ادامه دارد اما تا زمانی که خود شهروندان و خانواده‌ها هشدارها را جدی نگیرند و مراقب فرزندانشان نباشند نمی‌توان صدها کیلومتر کانال را به صورت مداوم کنترل کرد.



ملکی گفت: در برخی مناطق از جمله ناحیه شهری مهرگان هم به دلیل عبور کانال از کنار واحدهای مسکن مهر که در سال‌های اخیر ساخته شده با حوادث و تهدید غرق شدن مواجه هستیم که در محدوده خطر گاردریل نصب کرده‌ایم و با همکاری شهرداری قرار است در محدوده‌ای هم فنس کشی شود.

وی اضافه کرد: بی احتیاطی در اطراف کانال همچنان زیاد است و شاهد پیاده روی برخی افراد هم هستیم و برخی برداشت غیر مجاز آب از کانال برای کشاورزی هم دارند که این کار حادثه ساز است و برخی مسافران عبوری هم که از خطر کانال خبر ندارند و آرامش ظاهری آب آنها را فریب داده و وسوسه می‌شوند تا شنا کنند و این موضوع خطرساز است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان قزوین یادآور شد: در سال گذشته ۷ نفر و امسال تاکنون ۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند که همچنان دغدغه داریم تا این تعداد به صفر یا حداقل برسد.

وی تصریح کرد: امسال هم در مسافتی به طول ۵ کیلومتر عملیات نصب گاردریل اجرا می‌شود که برای این کار ۳۴۰ عدد نیوجرسی بتنی خریداری شده که به تدریج نصب می‌شود.

ملکی اظهار داشت: در سال‌های گذشته یک طرح زیباسازی برای مناطقی از کانال که از داخل شهر عبور می‌کرد مطرح شد که می‌توانست جذابیت‌هایی برای گردشگری هم ایجاد کند که این طرح قرار بود توسط شهرداری و کمک آب منطقه‌ای عملیاتی شود که فعلاً به دلیل هزینه‌های سنگین متوقف شده است.

وی گفت: مردم باید همکاری کنند و به سلامت و جان خود اهمیت دهند تا با یک بی احتیاطی جان خود و خانواده‌هایشان با سهل انگاری به خطر نیفتد و در این راستا به مشارکت و همکاری رسانه‌ها، خانواده‌ها، جوانان و کشاورزان ساکنان مناطقی که در مسیر کانال آب هستند نیازمندیم.

