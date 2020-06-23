یک بام ودو هوای مدیران در مقابله با کرونا/دولتیها عامل شیوع نشوند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اعظم محبی: روند شیوع کرونا در گلستان از دو هفته پیش افزایشی شده و این اتفاق، بار مراجعات به بیمارستان‌ها را افزایش داده است.

بعد از پیک اول بیماری، در بازه ای از زمان تعداد بیماران بستری گلستان به ۱۵۰ بیمار رسید اما امروز شاهد این هستیم که حدود ۴۰۰ نفر در گلستان بستری هستند.

کارشناسان دلایل مختلفی از جمله عدم رعایت مسائل بهداشتی از سوی مردم، برگزاری مراسم عروسی و عزا در مناطق ترکمن نشین، حذف قواعد بهداشتی مانند دست دادن و روبوسی، تصورات اشتباه در خصوص وضعیت کرونا در مناطق زرد و سفید و قرمز و از بین رفتن حساسیت‌های پیک اول را عامل شیوع مجدد کووید ۱۹ در گلستان عنوان می‌کنند.

اما در کنار این مسائل گاهی این دستگاه‌های دولتی و ادارات هستند که با رفتارهای خود و برگزاری جلسات و کارگاه‌هایی زمینه انتقال ویروس را فراهم می‌کنند.

تکیه بر روش‌های سنتی برای برگزاری جلسات، طرح مباحث شعاری و پرهیز از عمل به آن، عدم قراردادن ماسک و مواد ضدعفونی کننده در جلسات و حضور بیش از تعداد استاندارد در یک سالن از جمله مسائلی است که مسئولان گلستان با آن روبرو هستند.

رفتار با عمل متفاوت است

تور رسانه‌ای، صبحانه‌های کاری، نشست هم اندیشی، مراسم بزرگداشت و غیره در استان برگزار شده و در مقابل سخنان هشداری مقابله با کرونا هم شنیده می‌شود و حال این مردم هستند که نمی‌دانند کدام را بپذیرند.

عکس برگزاری یک جلسه در فضای مجازی بازتاب داده شده و افراد بدون ماسک در فضای سرپوشیده و بدون رعایت پروتکل حضور دارند، با این وجود چگونه می‌توان بین مردم حساسیت ایجاد کرد.

متفاوت بودن انتظار و خواسته از مردم و مسئولان در برابر کرونا و رواج آن مانع از شکست کرونا خواهد شد. مسئولان الگوی مردم و شهروندان در مدل‌های رفتاری هستند بنابراین نقش آنها در بحران‌ها حساس‌تر می‌شود.

می‌توان بسیاری از جلسات حضوری را حذف و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار کرد.

تجمع در شهرهای قرمز ممنوع است

استاندار گلستان در خصوص برگزاری جلسات توسط دستگاه‌های دولتی به خبرنگار مهر گفت: اجتماع در شهر قرمز ممنوع و در شهرهای غیرقرمز با رعایت پروتکل‌ها مجاز است.

تعداد برگزاری جلسات در برابر حضور مردم در تفرجگاه‌ها عدد کوچکی است هادی حق شناس با بیان اینکه در شهرهای قرمز برخی از محدودیت ها برگشته است، افزود: در شهرهای غیرقرمز محدودیت نداریم ولی این به معنای عدم رعایت فاصله فیزیکی نیست.

وی در خصوص ممنوعیت تردد بین شهری، بیان کرد: تردد در استان‌ها قرمز ممنوع نیست و ما هم شهرهای زرد و قرمزی داریم که این مساله برای آن‌ها صدق می‌کند.

حق شناس با اشاره به اینکه دو نکته مهم در اینجا وجود دارد، تصریح کرد: نخست اینکه کرونا با ما است و کسی نمی‌تواند پایان آن را پیش بینی کند و دوم اینکه زندگی جاری است، پس ما هم باید تدبیری به کارگیریم که مشکلات به حداقل برسد.

وی اضافه کرد: متأسفانه کسانی که بیش از همه اطلاعات دارند و می‌دانند مشکل کجاست، مسائل را رعایت نکرده و مشکل ما عوام نیستند بلکه افرادی هستند که ادعای دانش داشته ولی می‌بینیم که از ماسک و دستکش استفاده نمی‌کنند.

استاندار گلستان با بیان اینکه کرونا یک پدیده جهان شمول است، افزود: باید به مردم توصیه کرد که فاصله‌ها را رعایت کرده و البته همه چیز دستوری نیست و نمی‌توان روی سر هر شخص مأمور قرار دارد.

حق شناس بیان کرد: در برخی از محیط‌ها مانند دانشگاه‌ها و مدارس، حوزه اختیار ما وسیع است و می‌توانیم محدودیت‌هایی ایجاد کنیم. مثلاً در دانشگاه‌های آزاد شهرهای قرمز، برگزاری امتحانات حضوری لغو شده اما در سایر فضاها مردم باید پای کار بیایند و بدانند که کرونا جان تک تک آن‌ها را تهدید می‌کند.

مردم در موج اول بیماری همکاری خوبی داشتند

استاندار گلستان با بیان اینکه همه در یک کشتی نشسته‌ایم و کسی از تهدید کرونا مبرا نیست، اضافه کرد: در موج اول بیماری همه مردم همکاری کردند و بیماری مهار شد، امروز هم شاهد هستیم که جمعیت روستایی گلستان درگیر کرونا شده لذا رعایت پروتکل‌ها ضروری است.

وی با تأیید این مسأله که مسئولان هم باید مانند دیگر مردم از ماسک استفاده کنند، گفت: اما مردم فقط به داشتن و عدم داشتن ماسک مسئولان توجه نمی‌کنند زیرا مسأله مهم سلامتی مطرح است و باید مراقب باشند.

حق شناس توضیح داد که تعداد زیادی از مردم بر اثر کرونا در کشور فوت کرده اما خیلی‌ها همچنان اصول پیشگیری را رعایت نمی‌کنند.

استاندار گلستان اضافه کرد: می‌توان این قضیه را به غرق شدن مردم در دریا و یا عدم رعایت قوانین رانندگی تعمیم داد، سالی وجود ندارد که مردم در دریا غرق نشده و یا در تصادفات کشته نشوند اما باز ما شاهد هستیم که مردم در فضاهای غیرمجاز شنا کرده و یا به قوانین رانندگی توجهی نمی‌کنند.

وی بیان کرد: این‌ها پدیده‌های اجتماعی است که مردم از آن مطلع هستند اما به دلیل طولانی شدن پروسه بیماری، این امر برای مردم عادی شده است لذا باید هشدارهای لازم را داد و از آن غافل نبود.

حق شناس با اشاره به برگزاری جلسات در سطح استان گفت: چند جلسه با تعدادی از نفرات تشکیل شده و هرچند که در جای خود مهم است ولی این تعداد در برابر جمعیت استان عدد کوچکی را تشکیل می‌دهد.

وی با بیان اینکه مردم بدون رعایت پروتکل‌ها در تفرجگاه‌ها حضور دارند و این تعداد معادل چند هزار جلسه در استان است، تأکید کرد: مردم باید از ماسک و دستکش استفاده کرده و از حضور در اماکن شروع پرهیز کنند و باور داشته باشند که عدم رعایت آنها به دیگران آسیب می‌رساند.

تهیه محلول برای ارباب رجوع وظیفه دستگاه‌ها نیست

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان هم در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: وقتی فردی به یک بانک، نهاد و یا اداره‌ای مراجعه می‌کند وظیفه آن ارگان نیست که مواد ضدعفونی کننده در اختیار وی قرار دهد بلکه خود مردم باید پروتکل‌ها را رعایت کنند.

ناهید جعفری افزود: کارکنان باید از وسیله حفاظت فردی استفاده کرده و مراجعان هم باید موارد بهداشتی را رعایت کنند.

وی اضافه کرد: در مجامع عمومی‌تر مانند مدارس و دانشگاه‌ها اگر اجتماعی برگزار می‌شود باید برای دانش‌آموزان و دانشجویان مواد ضدعفونی کننده فراهم شود.

جعفری بیان کرد: در دفاتر پیشخوان، زدن ماسک برای ارباب رجوع الزامی است و در غیر این صورت نباید خدماتی به وی ارائه شود؛ ولی در تعهد مدیر پیشخوان نیست که برای افراد، ماسک تهیه کند.

جلسات به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شود

وی افزود: در سالن جلسات هم بهتر است مواد ضدعفونی کننده در اختیار مردم قرار بگیرد و اگر سازمان و نهادی امکان برگزاری جلسات ویدئو کنفرانس داشته باشد، بهتر است آن را به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار کند و این کار صرفه‌جویی در وقت و هزینه شده و تردد بین شهری و زمینه انتقال بیماری را هم کاهش خواهد داد.

جعفری برگزاری تور رسانه‌ای در گلستان را در این شرایط اشتباه دانست و گفت: باید دید که پروتکل‌ها و مسائل بهداشتی در این سفر رعایت شده یا خیر؟ ولی برگزاری چنین جلسه‌ای را تأیید نمی‌کنیم.

وی ادامه داد: زمانی برای برگزاری جلسات از علوم پزشکی مجوز گرفته شده و جزئیات جلسه را با تعداد نفرات و محدوده زمانی بیان می‌کنند ولی در موارد دیگر بدون اجازه ما جلسه‌ای برگزار شده که از آن بی اطلاع هستیم.

جعفری با اشاره به برگزاری همایش دهیاری‌ها، بیان کرد: برگزارکنندگان این جلسه از پروتکل‌ها اطلاع داشته و ما به آنها اجازه دادیم تا با نصف ظرفیت سالن، وجود کارشناس بهداشت محیط در جلوی درب و چک کردن وضعیت افراد و غیره جلسه را برگزار کنند.

ستاد مقابله با کرونای استان با ذکر شروط و فراهم کردن تمهیدات و رعایت برخی از پروتکل‌ها اجازه برگزاری مراسم به نهادهای مختلف را می‌دهد، اما باید دید چه کسی بر روند برگزاری مراسم با رعایت همه بندها نظارت می‌کند.

وضعیت زرد و سفید شکننده بوده و احتمال تغییر شرایط با توجه به تغییر رفتار ویروس کرونا وجود دارد لذا اینکه انتظار داشته باشیم رعایت اصول فقط مختص مردم باشد، اشتباه است.