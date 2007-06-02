پرتال خدماتی اطلاع رسانی مازندران راه اندازی می شود

مدیر کل طرح و برنامه استانداری مازندران در گفتگو با مهر افزود : با راه اندازی پرتال خدماتی اطلاع رسانی، ضمن کاهش مراجعات غیر ضروری به دستگاه ها، شفاف سازی دقیقی در مورد خدمات، قوانین و آیین نامه های مرتبط به هر خدمت برای عامه مردم ایجاد نماید.

یدالله طهماسبی تصریح کرد : این درگاه ارتباطی 400 خدمت منطبق بر سند راهبردی ICT مازندران که از سوی دستگاه های اجرایی به شهروندان مازندرانی ارائه می شود را شامل شده و گامی در جهت توسعه ICT روستایی به همراه خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد : اطلاع رسانی بخش های مختلف استانداری مازندران و سایر سازمان ها و نهادهای استانی، امکان جستجوی پیشرفته بر روی کلیه اطلاعات الکترونیکی موجود استان، سهولت دسترسی به اطلاعات با استفاده از دسته بندی موضوعی و مطابق نیاز کاربران، مدیریت سطوح دسترسی کاربران به نحوی که هر کاربر با توجه به موقعیتی که دارد به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشد و تمرکز کلیه بانک های اطلاعاتی استان در این پرتال و در نتیجه صرفه جویی در زمان و هزینه از عمده مزایای راه اندازی پرتال مازندران است .

