صدور حکم سنگین برای متخلفین جعل در شهرداری و شورای شهر دوگنبدان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نگین تاجی پیش از ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران، گفت: ۸۰ درصد پرونده‌های قدیمی شعب مختومه شده است و به جز پرونده‌های اجرای احکام، تمام پرونده‌های قدیمی شعب مختومه شده است.

نگین تاجی با بیان اینکه تنها ۱۶ پرونده از سال ۹۵ به قبل باقی مانده است، ابراز داشت: میانگین رسیدگی به پرونده‌ها به دو ماه رسید.

نگین تاجی یکی از مباحث دادگستری را در حقوق عامه رفع تصرفات در اراضی دانست و اظهار کرد: کارگروهی در این راستا تشکیل و با نگاه کارشناسی شده بر اساس چارچوب‌های قانونی اقدامات در مناطق مختلف عملیاتی شد. ما به دنبال کار نمایشی نیستیم و در تمام استان اقدامات لازم اجرایی خواهد شد.

وی عنوان داشت: قریب به ۲۸۰ هکتار رفع تصرف با ورود فعال دستگاه قضائی عملیاتی شده است.

رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر برخورد با تخلفات دستگاهی، گفت: چند روز پیش در خصوص یکی از مسئولین سابق شورای شهر گچساران و نیروهای شهرداری حکمی صادر شد. عناوین اتهامی این افراد اختلاس، استفاده از سند جعلی و تحصیل مال از طریق نامشروع است.

نگین تاجی خاطرنشان کرد: متخلفین وجوه دریافتی از شهروندان برای تمدید پروانه ساخت، عوارض ساختمان و سایر خدمات شهرداری را با استفاده از اسناد جعلی به حساب خود واریز می‌کردند.

وی با بیان اینکه جعل، تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله موارد تخلفات محرز شده است، ابراز داشت: احکام قطعی و سنگین مانند ۱۲ سال حبس، انفصال دائم از شغل دولتی و رد مال و احکامی دیگر با قاطعیت کامل و بر اساس چارچوب‌های قانونی صادر شد.

نگین تاجی با اشاره به اهمیت رونق تولید در استان، تصریح کرد: کارگروه رفع موانع اقتصادی در استان فعال شده و با نگاه به رفع موانع تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدها، هدفگذاری هایی عملیاتی شد.