دانشگاه تهران و جمهوری آذربایجان یادداشت تفاهم امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، "عباسعلی حسن اف" سفیر جمهوری آذربایجان به همراه "سیاوش کریمی" رئیس کنسرواتوار ملی آذربایجان هشتم خرداد با آیت الله دکتر عمید زنجانی و جمعی از مسئولان دانشگاه تهران دیدار و گفتگو کردند.



در این دیدار رئیس کنسرواتوار ملی آذربایجان و دکترسید محسن حبیبی رئیس پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران به منظور افزایش همکاری بین دو نهاد علمی وهنری به ویژه گسترش تبادلات آموزشی و فرهنگی یادداشت تفاهم امضا کردند.