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۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۵۷

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران:

توانمند سازی روانشناسان و مشاوران مراکز مشاوره دانشگاهی کلید خورد

توانمند سازی روانشناسان و مشاوران مراکز مشاوره دانشگاهی کلید خورد

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران از برگزاری دوره های آموزشی آنلاین تخصصی ویژه روانشناسان و مشاوران مراکز مشاوره دانشگاه های کشور خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید پیروی از برگزاری دوره های آموزشی آنلاین تخصصی ویژه روانشناسان و مشاوران دانشگاه های کشور خبرداد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط روان شناختی و حاکم بر جامعه و نقش بی بدیل جامعه مشاوره و روانشناس کشور در زمینه ارائه خدمات بهداشت روان به آحاد جامعه و نیازی که هم اکنون بیش از گذشته به واسطه پاندمی کرونا در جامعه احساس می شود، ارتقاء توانمندی‌های مشاوران و روانشناسان مراکز مشاوره و شاغلین در سایر سازمان‌ها به عنوان مسئولیت اجتماعی مرکز مشاوره دانشگاه تهران در دستور کار قرار گرفت و با حمایت دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، مجموعه دوره های آموزشی بصورت وبینار با حضور اساتید برجسته کشور برنامه ریزی و اجرا می شود.

لازم به ذکر است اولین دوره و وبینارهای تخصصی در بهار ۱۳۹۹ ویژه کارشناسان و متخصصان مراکز مشاوره دانشگاه های کشور و دومین دوره (تابستان ۹۹) از تاریخ ۲ تیر ۹۹ با موضوعات مورد نیاز کارشناسان و متخصصان برگزار خواهد شد.

شرکت در این دوره‌ها رایگان بوده و در پایان پس از شرکت در آزمون پایان دوره، گواهی طی دوره برای شرکت کنندگان واجد شرایط صادر خواهد شد.  

کد مطلب 4956223
زهرا سیفی

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