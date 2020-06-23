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۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۵۳

خرابی هسته معاملات بورس در بوته نقد «پایش»

خرابی هسته معاملات بورس در بوته نقد «پایش»

در برنامه امروز «پایش» بازار بورس و زیرساخت های آن مورد توجه قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، امشب سوم تیرماه در برنامه «پایش» بازار بورس و زیر ساخت های آن مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. در همین زمینه روح الله دهقان مدیرعامل شرکت فناوری بورس تهران، مهمان برنامه خواهد بود و به پرسش های موجود در زمینه هسته معاملاتی پاسخ خواهد داد.

همچنین رضا نازی تحلیلگر بازار سرمایه نیز به بررسی روند بازار سهام طی هفته اخیر خواهد پرداخت. در پایان برنامه نیز داوود رضایی کارآفرین برتر ملی و از فعالان صنایع غذایی، مهمان برنامه خواهد بود تا از تجربیات خود سخن بگوید.

«پایش» به تهیه‌کنندگی رضا جوهرچی و سردبیری محمدهادی سلیمی زاده کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که با اجرای سعید توکلی، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت ۱۹:۴۵ پخش خواهد شد.

کد مطلب 4956289
آروین موذن زاده

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