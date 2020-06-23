نبودنم به پرسپولیس لطمه نمی‎ زند/ تفاوتی با بقیه مردم نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، مهدی ترابی درباره آخرین وضعیت خود پس از پشت سرگذاشتن مصدومیت گفت: خدا را شکر شرایط خیلی خوبی دارم. البته از محل مصدومیت جزیی که داشتم MRI گرفتم تا خیالم راحت شود. یکی دو روز به صورت اختصاصی تمرین کردم و از روز گذشته هم در تمرینات گروهی حاضر شدم و از فردا بدون مشکل با تیم تمرین خواهم کرد.
شماره ۹ پرسپولیس درباره وضعیت تیم در آستانه آغاز مجدد لیگ برتر افزود: خوشبختانه خوب است. با تمریناتی که در روزهای گذشته انجام دادیم به آمادگی خیلی خوبی رسیدیم. فقط به دلیل تعطیلی بازیها از شرایط مسابقه دور بودیم که با انجام ۴ بازی دوستانه این وضعیت خیلی بهتر شده است. الان برای ما مهمترین موضوع بازی اول با پیکان است و امیدوارم در این بازی عملکرد خیلی خوبی داشته باشیم. یک برد روحیهبخش در این بازی میتواند شرایط ما را بهتر از این هم کند.
هافبک سرخپوشان که برای بازی با پیکان به دلیل محرومیت غایب است درباره این موضوع که آیا غیبتش به روند خوب پرسپولیس لطمه میزند؟ ادامه داد: من این موضوع را قبول ندارم. در پرسپولیس آنقدر بازیکن خوب و آماده وجود دارد که بود و نبود یک بازیکن اصلا به چشم نمیآید. مطمئن هستم روز یکشنبه شاهد بهترین عملکرد از سوی بازیکنان پرسپولیس خواهیم بود و به دنبال کسب ۳ امتیاز این بازی هستیم.
ترابی در مورد آخرین بازی دوستانه پرسپولیس مقابل شهرخودرو و نتیجه خوبی که در این بازی به دست آمد افزود: شهرخودرو تیم خوبی است اما مقابل این تیم عملکرد خیلی بهتری داشتیم. شرایط این بازی دقیقا مثل یک بازی محکم در لیگ برتر بود چرا که شهرخودرو با تیم اصلی به بازی آمد و هر دو تیم خیلی محکم بازی کردند. خوشبختانه بازیکنان پرسپولیس اهداف کادرفنی را به خوبی در زمین پیاده کردند و برد خوبی هم به دست آوردیم. الان روحیه تیم واقعا بالاست و آماده ادامه بازیها در لیگ برتر خواهیم بود.
وی در خصوص اینکه هواداران پرسپولیس منتظر چهارمین قهرمانی متوالی در لیگ برتر هستند گفت: ما هم امیدواریم که این اتفاق رخ بدهد و قهرمان شویم اما از حالا نمیتوانیم خودمان را گول بزنیم و پرسپولیس را قهرمان بدانیم. در فوتبال هر چیزی امکانپذیر است. خوشبختانه بازیکنان پرسپولیس کاملا شرایط را درک کردهاند. میدانیم که اگر کمی کار را رها کنیم قطعا ضرر خواهیم کرد. بازیکنان پرسپولیس حرفهای و مسئولیتپذیر هستند و تا زمانی که قهرمانی تیم قطعی نشود خود را قهرمان نمیدانیم.
وی درباره تستهای متوالی بازیکنان پرسپولیس و اقداماتی که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا انجام شده و اینکه برخی از باشگاهها همچنان در حال فضاسازی هستند تا شروع لیگ تحتالشعاع قرار بگیرد افزود: خوشبختانه تا جایی که توانستیم همه موارد بهداشتی را رعایت کردیم. حضور در اماکن غیرضروری را لغو کرده و به توصیههای پزشکان عمل کردیم تا مشکلی پیش نیاید.
ترابی تصریح کرد: دو بار هم تست کرونا دادیم و مشکلی از این بابت وجود ندارد. درباره سوال شما باید بگویم در این شرایطی که وجود دارد واقعا فوتبال میتواند در روحیه مردم اثر خوبی به جا بگذارد. امیدوارم هر چه زودتر شاهد شروع بازیها باشیم چون حال مردم با برد تیم محبوبشان خوب میشود.در وهله اول امیدوارم شر این ویروس از سر ایران و همه جای دنیا کنده شود اما باید در این شرایط زندگی ادامه داشته باشد. الان خیلی از مردم به سرکار خود برگشتهاند و ما فوتبالیستها هم باید به کار خودمان ادامه دهیم. درآمد ما از راه فوتبال است و نمیشود آن را تعطیل کرد. خیلی از مردم هر روز سرکار میروند و ما تفاوتی با سایر مردم نداریم.
غیبت هواداران پرسپولیس در ورزشگاهها به دلیل پروتکلهای بهداشتی موضوع دیگری است که ترابی در خصوص آن تصریح کرد: واقعا و به دور از اغراق میگویم که هواداران پرسپولیس همیشه و در همه جا پشتیبان ما بودند و حمایت خیلی خوبی از ما کردهاند که از این بابت از آنها ممنون هستیم. به هر حال الان شرایطی وجود دارد که باید مردم از تلویزیون بازیها را ببینند اما امیدوار هستیم که در همین شرایط هم با بردهایی که به دست میآوریم دل آنها را شاد کنیم.
شماره ۹ پرسپولیس در پاسخ به این سوال که امسال پرسپولیس فقط برای قهرمانی در لیگ برتر برنامه دارد یا به دنبال قهرمانی در جام حذفی هم هست اظهار داشت: قطعا دوست داریم که مثل فصل قبل در هر دو جام قهرمان شده و دبل کنیم. همه این موارد به این بستگی دارد که چقدر تلاش کنیم.
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