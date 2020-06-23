سریال «آهوی من مارال» مجوز ساخت گرفت/ صدور چند پروانه دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در جلسات اخیر شورای پروانه ساخت آثار غیر سینمایی در سال جدید با ساخت سریال «خاتون» به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی تینا پاکروان، سریال «ناجور» به تهیه کنندگی ایرج محمدی، کارگردانی همایون اسعدیان و نویسندگی بابک کایدان، سریال «آهوی من مارال» به تهیه کنندگی بهروز خوش رزم و کارگردانی و نویسندگی مهرداد غفارزاده موافقت شد.

همچنین در این جلسات با ساخت ۲ عنوان فیلم مستند «من یک زن ایرانی هستم» به تهیه کنندگی علی قربانی و مریم نقیبی، کارگردانی میلاد قربانی و نویسندگی عادل انیسی و «گل های قصران» به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی مرتضی غفوری نایینی موافقت شد.

سریال های مذکور پیش تر موافقت اصولی گرفته اند و به تازگی با پروانه ساخت آنها موافقت شده است.