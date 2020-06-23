هوشمند سازی نظام مالیاتی در دستور کار است/ تأمین منابع مالی دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مسیحی پیش از ظهر سهشنبه در دیدار با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان ضمن بیان اینکه با درایت سازمان برنامهوبودجه تفاهمنامهای بین این دو سازمان منعقدشده است، اظهار داشت: این تفاهمنامه در راستای ایجاد همبستگی میان تحقق درآمدهای مالیاتی و نظام هزینهای استانها تدوینشده و بهزودی امضا خواهد شد.
وی بابیان اینکه بر این اساس ارتباط معنادار و مستقیمی میان هزینههای مدیریتهای استانی و درآمدهای مالیاتی برقرار خواهد شد، افزود: هوشمند سازی نظام مالیاتی بر اساس برنامههای محوری این سازمان در دستور کار است.
حمایت از بخشودگیهای مالیاتی
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر اینکه امروزه مالیات بهعنوان قدرت ذاتی و بهترین ابزار برای تأمین منابع مالی دولت به شمار میرود، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور برنامههای محوری خود را بر سه موضوع حمایت از تولید، حمایت از بخشودگیهای مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی متمرکز ساخته است.
مسیحی با اشاره به اجرای ماده ۹۷ (ریسک و تمکین) بیان کرد: اجرای این ماده بهعنوان یک مأموریت و رسالت اصلی برای سازمان امور مالیاتی محسوب میشود و اصل مبارزه با فرار مالیاتی در دستور کار قرار دارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بر این اساس ما به سراغ مؤدیان مالیاتی نخواهیم رفت و صرفاً به سراغ افرادی میرویم که ریسک بالا در فرار مالیاتی دارند.
حصول مالیات با اصول
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بابیان اینکه باید بین اتکای درآمد کشور به مالیات و شرایط سخت تحریم و تهدید کرونا موازنهای برقرار شود، تأکید کرد: حصول مالیات با اصول شعار سازمان مالیاتی کشور است.
مسیحی در ادامه با اشاره به مدیریت مطلوب مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان در طی هفت سال عمر خدمت خود در این استان بیان کرد: خوشبختانه استان سمنان بهعنوان یکی از استانهای سالم کشور و دارای کمترین تنش مالیاتی است.
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