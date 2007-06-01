به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش جدید Global Development Finance 2007 بانک جهانی، متوسط رشد اقتصادی ایران طی سال‌های 1960 تا 1980 میلادی 6.5 درصد و طی سال‌های 1980 تا 2000 میلادی 2.9 درصد بوده است.

رشد اقتصادی ایران در سال 2005 به 4.4 درصد و در سال 2006 به 5.8 درصد رسید. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی ایران در 3 سال آتی نزولی خواهد بود و در سال 2007 به 5 درصد، در سال 2008 به 4.7 درصد و در سال 2009 به 4.5 درصد کاهش خواهد یافت.

بانک جهانی متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه و آفریقای شمالی در سال 2006 را 5.4 درصد و در سال جاری 5 درصد برآورد کرده است.

پیش‌بینی‌های بانک جهانی درمورد تراز حساب جاری ایران نیز حکایت از افزایش کسری ایران دارد. بر این اساس، نسبت کسری حساب جاری ایران به تولید ناخالص داخلی از 0.2 درصد در سال 2004 به 19.6 درصد در سال 2005 و 22.9 درصد در سال 2006 جهش یافت.

این روند جهشی در سال‌‌های 2007 تا 2009 اندکی تعدیل خواهد شد و نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی به 20.9 درصد، در سال 2008 به 19.3 درصد و در سال 2009 به 17.1 درصد کاهش خواهد یافت.

بانک جهانی نرخ تورم در ایران را نیز در سال جاری میلادی 17 درصد برآورد کرده است.